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8 марта • обновлено в 08:34
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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Российский финансист и блогер Все статьи автора

Фильм о Путине соберет огромную кассу

5.4т

Идея.

Для кинопродюссеров, сценаристов и режиссёров как внутри России, так и за её пределами. Ведь идея может оказаться не только общественно-полезной, но и прибыльной. Но сначала небольшой экскурс в историю.

Фильм "Нюрнбергский процесс" (англ. Judgment at Nuremberg) – чёрно-белая трёхчасовая юридическая кинодрама режиссёра Стэнли Крамера и американской кинокомпании Юнайтед Артистс, премьера которой состоялась 18 декабря 1961 году в Швеции. Основана на реальных событиях – т.н. "малых" Нюрнбергских процессах. Главные роли исполняют Спенсер Трейси, Ричард Уидмарк, Марлен Дитрих и Максимилиан Шелл. Фильм "Нюрнбергский процесс" часто называется киноведами вершиной режиссёрского мастерства Крамера и центральной точкой его карьеры.

11 номинаций на премию "Оскар", в том числе как лучшему фильму года, две из которых оказались победными – за лучшую мужскую роль Шелла и лучший адаптированный сценарий Эбби Манна. Американским институтом киноискусства картина признана одним из величайших юридических фильмов в истории мирового кинематографа. В 2013 году фильм вошёл в Национальный реестр фильмов Соединённых Штатов Америки, обладая "историческим, эстетическим или культурным значением".

Действие происходит в Нюрнберге в 1948 году, через два года после окончания основного процесса над главными нацистскими преступниками. В ходе одного из "малых Нюрнбергских процессов" слушаются дела судей, служивших нацистскому режиму. Бывший судья окружного суда из американской провинции Дэн Хейвуд приезжает в Нюрнберг, чтобы возглавить судебный трибунал. Напряжённая судебная драма сосредоточена вокруг судебного разбирательства под председательством главного судьи, во время которого один из подсудимых, не признававший правомочность суда и отказывавшийся сотрудничать как с судом, так и со своим адвокатом, внезапно выступает с признательной речью, опровергая все доводы защиты.

Судьи гитлеровского режима на скамье подсудимых в Нюрнберге обвинялись в том, что всю свою деятельность они подчиняли исполнению бесчеловечных, людоедских предписаний фашистского руководства. В показаниях свидетелей встаёт отвратительная бесчеловечная картина злодейств нацистского режима. Несмотря на давление американских властей, требующих вынести обвиняемым более мягкое наказание, судья Хейвуд выносит суровый приговор – всем пожизненное заключение.

Первая четверть XXI века отличается от середины XX века. Именно сейчас пора создать такую кинокартину о преступлениях режима путинской ОПГ, и показать, как главари этой ОПГ будут сидеть на скамье подсудимых. Рано или поздно, но будут.

Сначала – основной Московский процесс, над Путиным и его преступным ближайшим окружением. Над главарями этой фашизоидной ОПГ, захватившей целое государство, демонтировавшей это государство, и сделавшей это демонтированное государство орудием своих преступлений.

Вторая серия – т.н. "малый Московский процесс", над преступными судьями путинского режима. Всю свою деятельность "судьи криворучко" подчиняли исполнению бесчеловечных, людоедских предписаний фашизоидного руководства путинской ОПГ. В показаниях свидетелей встаёт отвратительная бесчеловечная картина злодейств путинской ОПГ. Судьи [Алексей Навальный], [Марк Фейгин] и [Елена Лукьянова] выносят подсудимым суровый приговор – всем пожизненное заключение.

В путинской России фильм не только не получит т.н. "прокатного удостоверения", но будет просто запрещён. Во всём остальном мире он соберёт огромную кассу. И, в наши дни XXI века, он, конечно, найдёт свой путь и в путинскую Россию.

И скорее раньше, нежели позже, его премьера состоится и в России. Как когда-то, в январе 1987 года, в кинотеатре "Россия" в Москве, состоялась премьера фильма "Покаяние" режиссёра Тенгиза Абуладзе (снят в 1984 г.), на которой я был, специально для этого приехав из Ленинграда в Москву.

(Оператор фильма М. Агранович вспоминал, что запретить фильм "Покаяние" пытался сам Эдуард Шеварднадзе. После того, как летом 1985 года Шеварднадзе стал членом Политбюро и переехал в Москву, были арестованы копии фильма. "Ходили по квартирам с обысками, изымали кассеты, и этот разгул продолжался полгода или больше, пока не вмешался Союз кинематографистов. Потом Резо Чхеидзе привез копию в Москву Элему Климову, и тот сумел решить судьбу картины в более высоких инстанциях…").

И да, свой "Нюрнберг" обязательно будет для Путина и его ОПГ, я в этом не сомневаюсь. И будет фильм. Об этом.

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Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Слави Рабіновича
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