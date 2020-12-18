Фигуранта убийства Вороненкова в Киеве скормили свиньям в России – СМИ

Украинского уголовного авторитета Юрия Василенко, фигуранта расследования убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, якобы могли скормить свиньям на ферме. Его похитили в Москве два года назад.

Об этом пишет российское федеральное информагентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что о версии с животными свидетельствуют результаты допроса подозреваемых в похищении Василенко с помощью полиграфа.

Всего российские правоохранители задержали трех человек – Александра Сошникова (Сохатый), Александра Зикеева и Дениса Долженкова. Еще одного – Дмитрия Полякова – объявили в розыск.

"На допросах Зикеев и Долженков уверяют, будто не знают дальнейшую судьбу Василенко, однако эти показания вызывают сомнения у следователей. Участников нападения допрашивали на полиграфе: у всех была зафиксирована положительная реакция на вопрос о том, не было ли скормлено тело Василенко животным. С учетом данных о том, что вскоре после похищения гангстеры были на свиноферме, есть все основания подозревать, что именно там и был уничтожен труп авторитета", – пишет агентство.

По делу о похищении Василенко 30 декабря состоятся предварительные слушания в Останскинском суде Москвы.

Официально мотивы преступления не установлены. При этом с похищением пытаются связать Службу безопасности Украины, которая якобы могла его и организовать. Отмечается, что Сошников был правой рукой вора в законе Виктора Панюшина, который последние годы проживает в Украине, а в России объявлен в розыск по линии Интерпола.

"По одной из основных версий, строившейся на данных оперативной информации, Пан (Панюшин) по просьбе СБУ мог договориться о том, что Сохатый организует похищение Василенко, а потом его переправят в Украину. Однако собрать дополнительных доказательств этого не удалось", – пишет агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василенко был похищен в Москве в январе 2019 года. Он является главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Также он может быть причастным к расстрелу в Подмосковье лидера украинской оппозиционной партии "Оплот" Евгения Жилина.

На улице возле ресторана "Базилик", служившему Василенко в качестве офиса, его подстрелили при попытке вырваться и сбежать от похитителей. Затем затолкали в багажник и увезли.

Напомним, что Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.