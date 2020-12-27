Фейгин высказался о судьбе ФСБшника, который признался в отравлении Навального

Военного химика из института криминалистики ФСБ Константина Кудрявцева и возможного отравителя российского оппозиционера Алексея Навального уволят с работы, а вот что будет с его судьбой дальше – неизвестно.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал известный российский адвокат и политик Марк Фейгин. По его словам, открытым так же остается вопрос, не попытаются ли сделать из Кудрявцева крайнего в истории с отравлением.

"Он настолько провалился, что его в ФСБ даже сторожем не оставят. Открытый вопрос – а будут ли пытаться на нем отыграться и делать крайнего? Ведь Кудрявцев – единственный, кто ответил на телефон. Остальные на контакт не пошли. Будут ли его судить или где-то утопят – это всегда загадка. Сложно прогнозировать", – заявил Фейгин.

На уточнение журналиста, что так же до сих ничего неизвестно о судьбе двух ГРУшников, которые пытались отравить Сергея Скрипаля в Великобритании, адвокат ответил, что это другая структура, а значит, и другая специфика.

"У Петрова и Боширова (двое сотрудников ГРУ, которые пытались отравить Скрипаля. – ред) еще несколько фамилий и паспортов, их отправили куда-то служить, вот они там и служат. Но они ГРУшники. А это ФСБ – другая структура. Но такой человек, как Кудрявцев, и другие засвеченные лица, не могут оставаться в прежнем качестве. Это невозможно. А вот их дальнейшая судьба – вопрос открытый", – резюмировал Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Марк Фейгин объяснил, кто именно и как спасал отравленного ядом "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального, в августе-сентябре 2020 года.