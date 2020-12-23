Фейгин: в ФСБ не ожидали такого "развода" от Навального, у Кремля нет аргументов в свою защиту. Интервью

Ощущение безнаказанности и вседозволенности в России со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) достигло таких масштабов, что их сотрудники даже не представляют, что кто-то посмеет разыграть их в стиле телефонного хулиганства – пранка.

Что ФСБ и Кремль будут делать после того, как один из сотрудников спецслужб, а по совместительству еще и возможный отравитель российского оппозиционера Алексея Навального, на весь мир огласил детали секретной спецоперации – в интервью OBOZREVATEL рассказал известный российский адвокат и политик Марк Фейгин.

– Навальный, представившийся помощником главы секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, дозвонился одному из своих предполагаемых отравителей Константину Кудрявцеву и тот рассказал оппозиционеру детали секретной спецоперации его же отравления. Как так получилось?

– Нет никаких сомнений, что отравление Навального – абсолютно достоверная история. Кто находился в коме в двух странах под аппаратом ИВЛ в течение двух месяцев – Путин или этот Кудрявцев? Нет, это был Навальный, и лаборатории трех западных стран подтвердили наличие в его организме вещества "Новичок". Говорить о том, что отравления не было – полностью нелепо, это установленный факт на международном уровне.

Дальше – кто-то же его отравил? До сих пор открытым остается вопрос, а можно ли действительно установить личности отравителей путем, который показан в расследовании Вellingcat и Инсайдер? То есть с использованием интернет-данных, в том числе и геолокации? Это вещи, которые покупаются, а в России еще и перепродаются. Первичные данные об отравителях могли прийти откуда угодно, информацию мог слить кто-то из ФСБ или просто дать наводку. Остальное – можно размотать.

Но пока что Кремль не представил каких-то контраргументов в свою защиту, кроме заявления Путина на большой пресс-конференции 17 декабря, где он обвинил во всем западные спецслужбы. А где доказательства? Их нет. Поэтому пока что информация трактуется в пользу Навального.

Российский оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что позвонил своим предполагаемым отравителям. navalny.com

– В ФСБ уже заявили, что его расследование – это провокация и подделка.

– Так это подделка или это провокация? Это совершенно разные вещи. Если то и другое – то это взаимоисключающие характеристики. Если на другом конце не было этого пресловутого Кудрявцева и запись подделка, то вы так и скажите, что такого оперативника у нас нет. Но когда к нему приехала соратница Навального Любовь Соболева, ее задержали по статье "неприкосновенность жилища". Ну, это такая статья, которая в отношении иных физических лиц просто не возбуждается. Объективная сторона "преступления" отсутствует.

Все, что сейчас делает власть, только подтверждает справедливость обвинений, выдвинутых Навальным. Я не услышал ничего, что как-то по-другому объясняло бы картину событий августа этого года.

– В целом удивляет беспечность этого Кудрявцева. Он ни о чем не подозревая, делится деталями секретной спецоперации на громкоговоритель, по незащищенной связи…

– По характеру его речи и лексике понятно, что он кретин. Но не это главное. Действительно – а почему он говорил по обычной связи, да еще и по незащищенной линии? Психология этих людей такова, что они не верят в возможность стать объектами пранка. Ощущение безнаказанности и вседозволенности в России со стороны ФСБ достигло таких масштабов, что они не представляют, что кто-то посмеет разговаривать с ними в стиле "развода"!

Ощущение абсолютной власти понижает уровень восприятия опасности, что они могут стать объектами каких-то пранков. У них даже в голове не помещается, что кто-то посмеет такое сделать, ведь за это и "Новичком" накормить можно. Такое чувство и подвело Кудрявцева.

Возможный отравитель российского оппозиционера Алексея Навального, сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев. theins.ru

– Одной из причин, которые помогли Навальному выжить, он назвал раннюю посадку самолета и то, что врачи укололи ему антидот, то есть противоядие. Откуда оно у врачей скорой помощи?

– У реанимационных бригад, которые дежурят в аэропортах, есть разные реанимационные вещи. В том числе и антидот.

А вот летчики выполняли инструкцию. Упал человек, лежит без сознания, поэтому они начали садить самолет в ближайшем аэропорту – в Томске. Из ответа Кудрявцева понятно, что для них такой поворот событий стал неожиданностью. Наверное, была попытка помешать посадке самолета сообщением о минировании аэропорта, но в целом сама посадка не была в компетенции ФСБ. Они не могли приказать ему лететь в Москву.

– А помешать врачам скорой помощи уколоть противоядие?

– Они также не могли подъехать на машине скорой помощи и добить Навального. Это было невозможно. Дальнейшая ситуация ими уже не контролировалась, разве что в больнице, куда доставили Навального.

Действительно произошло непредвиденное: врачи, уколов антидот, затормозили действие "Новичка". Но проблему не решили. И если бы Навальный не попал на лечение в Германию, то даже выжив, остался бы овощем. Самолет и антидот – конечно да, но все-таки решающей была клиника в Германии. Своим выздоровлением он как раз обязан немецким врачам. Опыт лечения пациентов, отравленных "Новичком", у них все-таки есть.

И да, говоря о некомпетентности ФСБ. Мы судим ее только по неудавшейся истории с Навальным, но мы же не знаем: а сколько было удавшихся примеров! Мы же не знаем, сколько людей они убили, и от чего умер тот или иной. Ну, умер, сердце остановилось, тромб оборвался, холестериновые бляшки в сосудах – и все, ни о чем другом нам не сообщают.

– Сотрудники ФСБ, причастные к отравлению Навального, установлены и разоблачены. Что с ними будет дальше? До сих ничего неизвестно о судьбе двух ГРУшников, которые пытались отравить Сергея Скрипаля в Великобритании.

– Это загадка, конечно. С одной стороны, этот Кудрявцев в ФСБ не останется точно, это гарантия. Он настолько провалился, что его там даже сторожем не оставят. Открытый вопрос: а будут ли пытаться на нем отыграться и делать из него крайнего? Ведь Кудрявцев – единственный, кто ответил на телефон. Остальные на контакт не пошли.

Будут ли его судить или где-то утопят – это всегда загадка. Сложно прогнозировать. Например, у Петрова и Боширова (двое сотрудников ГРУ, которые пытались отравить Скрипаля. – Ред.) еще несколько фамилий и паспортов, их отправили куда-то служить, вот они там и служат. Но они ГРУшники. А это ФСБ – другая структура. Но такой человек, как Кудрявцев, и другие засвеченные лица, не могут оставаться в прежнем качестве. Это невозможно.

А вот их дальнейшая судьба – вопрос открытый.