Фейгин: США могут ввести новые санкции против России, но Кремль пытается договориться

Obozrevatel
Obozrevatel
Новости России
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Президент России Владимир Путин может пытаться смягчить санкционную политику США

США могут ввести новые санкции против России из-за ее агрессивной политики в мире, и Кремль, зная об этом, пытается наладить контакт с новой президентской Администрацией в Вашингтоне.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский политик Марк Фейгин, комментируя поручения американского президента Джо Байдена своим спецслужбам изучить данные относительно деятельности России за последние годы.

"О перезагрузке отношений между странами нет даже и речи. Вопрос стоит о том – насколько великой будет глубина новых возможных санкций. Будут ли это какие-то жесткие санкции, которые приведут к необратимым последствиям или же это будет умеренный вариант", – сказал он.

По его словам, Кремль, зная о намерениях американцев, пытается установить контакт с новой Администрацией президента Байдена. Мало того, российский президент Владимир Путин даже заявил о своем участии в Давосском форуме. Последний раз он выступал там в 2009 году.

"Москва затеяла долгоиграющую историю с попытками остановить этот процесс. Участие Путина в Давосе может быть вызвано желанием попытаться хоть как-то публично смягчить позиции США. Москва через глобальную повестку хочет установить контакты с американцами", – подчеркнул Фейгин.

Кроме этого, Кремль намекает американцам, что перспектива Договора СНВ-III (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. – ред) напрямую зависит от санкционной политике Вашингтона. Если она будет слишком жесткой, в Кремле не пойдут на заключение никаких ракетных соглашений.

"А это принципиальный вопрос для США и для Байдена, который всю жизнь занимается ракетной безопасностью. Вашингтон может на какой-то момент вступить в переговоры и тем самым отстрочить принятие самых жестких санкций с приравниванием Москвы к странам-спонсорам терроризма. Но это помимо персональных санкций в отношении ряда крупных олигархов, близких к Путину", – подытожил Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального якобы вышло мало россиян. Кроме того, он обвинил Соединенные Штаты Америки в подстегивании людей в соцсетях.

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