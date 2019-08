"Федя, мы все починили!" Россия похвасталась запуском робота в космос. Фото и видео

В четверг, 22 августа с космодрома Байконур в Казахстане стартовал космический корабль "Союз МС-14" с российским роботом Федором на борту.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" произвела запуск в 06:38, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Питерский робот Федор полетел в космос… Федя, мы все починили", – пишет телеграм-канал Mash, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что "Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток. Сближение корабля со станцией и его стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента станции должна пройти в автоматическом режиме в 08:30 24 августа.

На орбите "Федор" пробудет 17 суток. Ожидается, что 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с "Федором" на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00:35 7 сентября.

LIFTOFF! 🚀 At 11:38pm ET, an uncrewed Soyuz spacecraft launched to the @Space_Station. This test flight will validate the spacecraft's compatibility with an upgraded booster rocket, before it's used to fly crew to the station next year. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/OOxhi8ySK1