"Путин – апостол!" Офицер ВСУ показал, как зомбируют россиян. Видео

В сети появилось видео, на котором пожилой мужчина признается в любви президенту России Владимиру Путину. Кроме того, фанатик все время повторяет пропагандистские штампы о том, что существование страны-агрессора без него невозможно.

Красноречивый ролик показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан. Он начинается с того, что к мужчине подходит российский журналист и спрашивает, как тот представляет себе Россию без Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"России без Путина не может быть! Путин – это Богом данный России! Путина надо благословлять! Он как апостол России. Мы любим Путина!" – ответил пенсионер, уточнив при этом, что из всех СМИ он смотрит только пропагандистский "Первый канал".

Фанат Путина

В комментариях украинцы ужаснулись тому, насколько слепо граждане страны-агрессора доверяют своему лидеру, и осудили их за это.

"Суть всей страны в 35 секундах", "Обычное зомби", "Вся суть хомопутиникуса в одном человеке", – пишут люди под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в России за последние два года снизился уровень симпатии к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствует социологический опрос "Левада-центра". Согласно данным, в симпатии Путину признался примерно каждый четвертый россиянин (24%), тогда как два года назад – треть населения (32%).

В то же время наибольшим доверием среди жителей оккупированного Россией Донбасса пользуется президент РФ Владимир Путин.

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