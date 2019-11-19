Главная Новости
19 ноября • обновлено в 09:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Путин – апостол!" Офицер ВСУ показал, как зомбируют россиян. Видео

1.1т
Читать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором пожилой мужчина признается в любви президенту России Владимиру Путину. Кроме того, фанатик все время повторяет пропагандистские штампы о том, что существование страны-агрессора без него невозможно.

Красноречивый ролик показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан. Он начинается с того, что к мужчине подходит российский журналист и спрашивает, как тот представляет себе Россию без Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"России без Путина не может быть! Путин – это Богом данный России! Путина надо благословлять! Он как апостол России. Мы любим Путина!" – ответил пенсионер, уточнив при этом, что из всех СМИ он смотрит только пропагандистский "Первый канал".

Фанат Путина

Фанат Путина

Новости
"Ползают на своих кораблях!" "Отряд Путина" пригрозил НАТО полным уничтожением

В комментариях украинцы ужаснулись тому, насколько слепо граждане страны-агрессора доверяют своему лидеру, и осудили их за это.

"Суть всей страны в 35 секундах", "Обычное зомби", "Вся суть хомопутиникуса в одном человеке", – пишут люди под видео.

"Путин – апостол!" Офицер ВСУ показал, как зомбируют россиян. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Анатолий Штефан
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
10
7
Смешно
5
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Валера не может со стаканом разобраться, а тут задача государственной самоидентификации: https://youtu.be/jHwLv9-5oqo
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ein Volk, ein Reich, ein Führer )))) А потом ,на мавзолее новая надпись -ВОВЫ, ОБА .))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Путин больше Бог свидомых, чем россиян.... Мы, к свою президенту, - с уважением...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги