Евросоюз продлил санкции против России

В Европейском Союзе 10 декабря согласились продлить экономические санкции против России, введенные в связи с оккупацией РФ территорий Украины.

Решение приняли на саммите глав государств ЕС, сообщил на странице в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс. "За" проголосовали представители 27 стран.

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Как написал в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвиак, таким образом экономическое давление на РФ будет действовать еще минимум шесть месяцев. Напомним, санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода.

Ожидается, что решение вступит в силу на следующей неделе (с 14 декабря). Для этого нужно, чтобы Совет ЕС проголосовал за постановление, имеющее юридическую силу, и его опубликовали в "Официальном журнале" Евросоюза.

Санкции против РФ из-за Украины впервые были введены 31 июля 2014 года. В сентябре того же года эти меры усилили.

Экономические санкции включают:

ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти финансовых учреждений РФ, их дочерних подразделений, трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний;

экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

запрет на экспорт в страну товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

ограничение доступа РФ к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Дополняется...