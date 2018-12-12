Будет бой. Как ЕС накажет Россию

В четверг, 13 декабря, может решиться судьба европейских санкций против России. На очередное заседание Европейского Совета вынесут вопросы продления, усиления или возможной отмены ныне действующих ограничений в отношении РФ. Поводов поволноваться предостаточно, несмотря на очевидную конфронтацию в Керченском проливе, некоторые страны ЕС не против ослабить давление на страну-агрессора.

Поддержат ли Украину в ЕС и что будет дальше — в материале OBOZREVATEL.

В чем суть

13-14 декабря в Брюсселе пройдет крайнее в этом году заседание Европейского Совета. Один из основных вопросов, волнующих Украину — продление санкций в отношении РФ. Ради этого с отдельным визитом в политическую столицу ЕС прибыл и президент Петр Порошенко.

"12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институтов и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовье", — написал в Twitter Порошенко.

Отдельную "программу" для России из-за агрессии в Черном море анонсировали и в отечественном МИДе. Так, министр иностранных дел Павел Климкин предложил коллегам из других стран несколько типов санкций. По его словам, речь идет о персональных санкциях для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, по ограничению возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции.

При этом встреча лидеров ЕС будет проходить на фоне позитивного решения для Украины — ранее в санкционные списки Совета были внесены главари "Л/ДНР" за организацию фэйковых выборов на Донбассе 11 ноября.

Помимо вопроса с продлением санкций, европейские политики обсудят важную тему Brexit, долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы, миграционный кризис, а также другие межгосударственные темы.

Почему появились проблемы?

Неуверенность в будущем санкций вызвана в первую очередь позициями отдельных стран ЕС. Последние несколько лет как минимум две европейские страны Италия и Венгрия всерьез поднимают тему пересмотра политики в отношении РФ. К примеру, во второй половине сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз не продлевать автоматически санкции против России, а обсуждать их.

"Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Нужно честное и прямое обсуждение, достигли ли санкции успеха? Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения", — раздавал комментарии министр пропагандистскому каналу Russia Today.

А в мае этого года новое правительство Италии в составе партий "Движение пяти звезд" и "Лига" согласовали проект коалиционного соглашения, которое содержит призыв отменить санкции против России.

В 10-й главе программы "Внешняя политика" отмечается, что Италия подтверждает приверженность членству в НАТО, определяет США как привилегированного союзника и готова к открытости с Россией, которая воспринимается не как угроза, а как экономический партнер. Риторику на отмену давления в отношении РФ повторил и премьер-министр страны Джузеппе Конте уже в октябре.

Джузеппе Конте

"Для Италии санкции не являются целью. Они являются инструментом, который надо как можно быстрее преодолеть", — заявил Конте во время своего первого после избрания премьером визита в Россию.

Санкции же не отменят?

Опрошенные OBOZREVATEL международники уверены, несмотря на противоречия внутри ЕС, санкции будут продлены. Правда, без горячих дискуссий не обойдется.

"Уверен, решение будет принято и санкции продлят в полном объеме. Но говорить об их усилении не стоит... Есть две причины. Во-первых, нет консенсуса. Некоторые страны уверены, принятые санкции не достигли ожидаемого эффекта, на который рассчитывали при их голосовании. Во-вторых, если абстрагироваться от того, что ситуация в Черном море была агрессией и принять во внимание, что не было погибших, а также потопленных суден — с эмоциональной точки зрения для европейцев это будет оправдание отсутствия жестких решений", — пояснил нам международник Вадим Трюхан.

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По мнению международника Павела Рудякова, несмотря на заявления, санкционная политика стран в целом сохранится. Главная причина — давление со стороны США. Западный партнер Украины за последнее время тему санкционной политики заложил в основу как внешней политики, так и стратегического плана на ближайшее будущее.

"Думаю, наиболее вероятный сценарий — решение о продлении санкций. Что касается ужесточения — не верю, что до этого дойдет", — отметил эксперт.

Чего ожидать в 2019 году?

Довольно хрупкая ситуация вокруг санкционной политики ЕС в отношении РФ отнюдь не новинка. Некоторые лидеры, как, например, канцлер Германии Ангела Меркель открыто говорят, что санкции продлевать будут, но и диалог никто сворачивать не собирается.

"В результате будет принято решение о продлении санкционного режима еще на полгода в том объеме, в котором он существует в нынешней редакции. Сейчас интересно другое — посмотреть на саму дискуссию по этому вопросу. Есть две тенденции: продолжение санкций и постепенная отмена... Мой прогноз — через полгода будет стоять вопрос об отходе от санкционной политики. Когда летом будет стоять вопрос о продлении, тогда будут звучать голоса тех стран ЕС, которые бы хотели их убрать", — пояснил Рудяков.

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