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Евгений Киселев
Евгений Киселев
Журналист и телеведущийВсе статьи автора

Зеленский договорится с Путиным только в одном случае

4.9т

Владимир Путин как был одержим идеей вернуть Украину в орбиту влияния России, так он с ней и остается. У него в голове сидит мысль, что возрождение Российский империи не может быть без Украины. Россия без Украины не империя и не великая держава. Ради этого строятся газопроводы в обход Украины, продолжается война, пусть не такая, как была в разгар боевых действий 14-го начала 15-го годов. Но потери с украинской стороны – регулярные, они накапливаются, превращаются в десятки и сотни.

Я не вижу никаких рациональных оснований, удастся ли новому президенту Владимиру Зеленскому договориться с Россией о возврате оккупированной части Донбасса под контроль Украины. Да, удастся, если с Владимиром Владимировичем что-то такое случится, Кондратий его пришибет, или в голове у него что-то перевернется, и тогда он скажет – забирайте. Другого сценария я не вижу.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Конечно, Путин хотел бы впихнуть Донбасс, который в реальной жизни контролируется Российской Федерацией, обратно в Украину на своих условиях. Ну это все равно, как здоровому человеку пришить обратно гангренозную конечность, чтобы она отравляла весь организм. На это в Украине не пойдет ни один политик. И тем более новоизбранный президент.

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Он может быть человеком неопытным и ничего не знающим о политике, но он не сумасшедший и не самоубийца.

Я лично знаком с господином Зеленским, правда, из прошло жизни. Мы когда-то работали с ним на одном канале. И я помню его как человека вполне подготовленного, рационального и как минимум понимающего, что такое управление и менеджмент.

Но Россия будет проверять Зеленского дальше, будет ставить перед ним тем или иные задачи и наблюдать, как он их решает. Путин будет его тестировать, для него Зеленский все еще новый.

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Автор
Евгений КиселевЕвгений Киселев
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
РоссияРоссия - страна-агрессорНовости России
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Дронов Жон
Дронов Жон
расея как гадила так и будет гадить, вне зависимости от имени царя. такова ее доля в мире.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну тогда будет все, как при Порошенко, будет идти вялотекущая гражданская война на Донбассе, усилится кризис в области энергетики, народ по прежнему будет ездить на заработки в ЕС, собственная экономика продолжит агонизировать, ну а мечты о вступлении в ЕС и кружевных труселях станут постепенно забываться.
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2 из 3 ответов | показать все
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Oleg Oleg, и тебя заодно тоже, кстати
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an and
an and
Питон Каа, интересная логика или ее полное отсутствие: если Президент Украины не договориться с Путиным, то будет идти гражданская война! Сразу видна вся нелепость российской пропаганды о гражданской войне!
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