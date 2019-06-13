Владимир Путин как был одержим идеей вернуть Украину в орбиту влияния России, так он с ней и остается. У него в голове сидит мысль, что возрождение Российский империи не может быть без Украины. Россия без Украины не империя и не великая держава. Ради этого строятся газопроводы в обход Украины, продолжается война, пусть не такая, как была в разгар боевых действий 14-го начала 15-го годов. Но потери с украинской стороны – регулярные, они накапливаются, превращаются в десятки и сотни.
Я не вижу никаких рациональных оснований, удастся ли новому президенту Владимиру Зеленскому договориться с Россией о возврате оккупированной части Донбасса под контроль Украины. Да, удастся, если с Владимиром Владимировичем что-то такое случится, Кондратий его пришибет, или в голове у него что-то перевернется, и тогда он скажет – забирайте. Другого сценария я не вижу.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Конечно, Путин хотел бы впихнуть Донбасс, который в реальной жизни контролируется Российской Федерацией, обратно в Украину на своих условиях. Ну это все равно, как здоровому человеку пришить обратно гангренозную конечность, чтобы она отравляла весь организм. На это в Украине не пойдет ни один политик. И тем более новоизбранный президент.
Он может быть человеком неопытным и ничего не знающим о политике, но он не сумасшедший и не самоубийца.
Я лично знаком с господином Зеленским, правда, из прошло жизни. Мы когда-то работали с ним на одном канале. И я помню его как человека вполне подготовленного, рационального и как минимум понимающего, что такое управление и менеджмент.
Но Россия будет проверять Зеленского дальше, будет ставить перед ним тем или иные задачи и наблюдать, как он их решает. Путин будет его тестировать, для него Зеленский все еще новый.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.