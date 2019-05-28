Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину обновил исторический минимум и снизился до 31,7 процента.

Я не думаю, что путинской власти сегодня что-то угрожает. Владимир Владимирович еще простудится на наших похоронах.

Роберт Мугабе правил до 94 лет. И когда я читаю рассуждения разных политологов о том, что в 2024 году в России произойдет транзит власти и к нему надо готовиться, мне хочется начать истерически смеяться.

Никуда Путин в 2024 году не уйдет. Он будет по-другому называться. А может быть, он просто поменяет Конституцию, как это делалось в некоторых постсоветских странах, например, в Центральной Азии, где президенты сначала снимали с себя ограничения по количеству сроков, на которые они могут переизбираться, потом через контролируемые законодательные собрания, парламенты разрешали себе избираться президентами пожизненно.

Владимир Путин Официальный сайт президента России

Для того чтобы путинский режим рухнул, нужны либо какие-то катастрофические экономические неурядицы, которых на горизонте не видно, либо мощное протестное движение, которое бы объединяло многие слои общества. Ничего подобного я тоже не вижу.

Низкий уровень доверия… Я не знаю, как проводился этот опрос, я не знаю, какие вопросы задавались. Рейтинг доверия к нему достиг исторического минимума, но при этом в прошлом году на президентских выборах он показал исторический максимум – самый высокий результат.

Я понимаю, что это не демократические, не прозрачные, не честные выборы, но это то, что находится в реальной практической плоскости. Путину потребовалось в очередной раз переизбраться – и этот результат был ему обеспечен усилиями той административно-командной системы, которая сложилась за, без малого, 20 лет его правления.

А какие-то там социологические замеры, которые делают те или иные институты общественного мнения… Пока что это нечто абсолютно виртуальное, которое едва ли будет трансформировано, конвертировано в какие-то серьезные политические изменения.

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