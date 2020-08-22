Эвакуационный самолет с Навальным вылетел в Германию

Рано утром 22 августа самолет с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным улетел из Омска в Берлин.

Как сообщила в Twitter пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш, между медиками и родными Навального было достигнуто соглашение о его перевозке.

"Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", – отметила она.

Навального перенесли из больницы в машину скорой помощи

Самолет с Навальным вылетел из аэропорта Омска

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 августа из Нюрнберга в Омск вылетел самолет, который должен был доставить Навального на лечение в берлинскую клинику Charite.

По прилету немецкие медики провели консилиум с российскими врачами. После него главвврач омской больницы вышел к журналистам и сообщил, что принято решение об отказе от транспортировки Навального.

Жена Навального обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа в Германию.

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