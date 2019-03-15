На днях Палата представителей Конгресса США приняла, в частности, закон "О транспарентности в отношении Владимира Путина", в котором конгрессмены обязали Национальную разведку, Госсекретаря и министра финансов США подготовить доклад о финансовом состоянии Путина. Отчет, который необходимо представить в течение 180 дней, должен включать данные об активах Путина, в том числе о компаниях, которые он использует, чтобы скрыть свои активы.

Путин, подобно крысе в питерской подворотне из его мемуаров, оказался загнанным в угол. На недавней закрытой встрече он посоветовал олигархам не ждать потепления отношений с Западом: "Отношения будут и дальше усложняться".

Новости Конгресс США вывернет карманы Путина

Намерения Путина подтвердил и МИД РФ: Срок действия договора СНВ-3, подписанный в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, который истекает в 2021 году и запрещает России и США иметь больше 1550 единиц ядерного оружия, в России не видят смысла продлевать, поскольку считают, что США нарушают свои обязательства.

Глобальная система ограничения ядерных вооружений, созданная США и СССР в годы "Холодной войны 1.0", уверенно движется к развалу.

Вслед за договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого Москва и Вашингтон приостановили в феврале, на свалку истории может отправиться последнее соглашение, оставшееся от периода "разрядки" 1970-80 годов, — соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Впервые ограничить число ядерных боезарядов и их носителей договорились Джимми Картер и Леонид Брежнев, подписавшие в июне 1979 года договор ОСВ-2. За полгода до развала СССР — в июле 1991 года — на его основе было заключено соглашение СНВ-1, запустившее процесс ядерного разоружения: каждая из сторон обязалась сократить число боезарядов до 6 тысяч. Затем последовали СНВ-2 1994 года и СНВ-3, действующий и поныне.

"Хотели бы напомнить американским коллегам, что продление Договора о СНВ — это не техническая формальность, которую можно было бы выполнить за пару недель или даже еще быстрее, как они, похоже, пытаются это представить", — цитирует ТАСС заявление российского МИДа.

"Хотя в Вашингтоне и утверждают обратное, американская сторона на самом деле "вписалась" в суммарные уровни только с помощью некорректных манипуляций с цифрами. Объявленный ею выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из зачета по договору порядка сотни СНВ. Это серьезная проблема, без урегулирования которой рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл", — предупреждает МИД РФ.

Договориться с американцами не удается, констатирует российский МИД: они "продолжают тянуть время и упорно уклоняются от предметного разговора по существу".

Речь идет примерно о 1200 боеголовках: США утверждают, что перевели их в безъядерное состояние, но Россия никак не может проверить эти данные, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

У США также есть претензии к России. Новейшее российское вооружение выходит за рамки СНВ-3, Россия должна была заявить о его разработке двусторонней комиссии, но не сделала этого, — заявил в конце февраля глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

США не стремятся к автоматическому продлению договора — такой сценарий маловероятен, рассказывал в октябре Financial Times высокопоставленный представитель американской администрации.

По данным The Guardian, за выход из договора выступает советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который был инициатором выхода США из ДРСМД.

Да здравствует гонка ядерных вооружений?!

Снова "Миру мир"?!

Вытянуть экономически новую гонку вооружений с США, подобно СССР, у путинской России нет никаких шансов — бюджет Пентагона в десять раз превышает российский оборонный бюджет и в два раза весь бюджет страны, не говоря уже о том, что за время правления Путина окончательно уничтожена наука и разогнана система подготовки кадров.

Кто будет ковать чудо-оружие, которым так бахвалится Путин?

За время его правления в России окончательно разрушена сама многоуровневая система подготовки кадров, созданная во времена СССР:

— рабочих, которых готовили специализированные ПТУ;

— инженеров и технологов, которых готовили профильные ВУЗы;

— научные кадры низшего звена — аспиранты и кандидаты наук;

— научные кадры высшего звена — доктора наук, член-корреспонденты и академики.

Вся эта сложная иерархическая система воспроизводства носителей компетенций разрушена, коррумпирована, дипломы и научные звания девальвированы до уровня пустых бумажек, а те кадры, которые действительно что-то из себя представляют, покидают и/или уже покинули Россию при первой открывшейся возможности. Примеров этому хоть отбавляй.

У Путина нет ни финансов, ни технологий, ни кадров для новой гонки вооружений. По-сути, у России осталось два союзника: "Союзмультфильм", в поте лица кующий путинское сверх-оружие, и Росстат, рассказывающий "дорогим россиянам" как хорошо они живут.

Кроме этого, у России есть явные проблемы со стратегическими ядерными вооружениями, о чем недавно проговорился сам Путин и его пропагандисты. Тотальная ядерная война, которая могла бы отбросить человечество в каменный век, явно не под силу Путину.

Чем на самом деле Путин может насолить цивилизации?

Как предупредил недавно высокопоставленный американский генерал, путинские военные стратеги серьезно изучают возможность применения тактического ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах:

"Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", – заявил комитету Палаты представителей по вооруженным силам глава Европейского командования США Кертис Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

Представители Пентагона считают, что Россия, которая не может конкурировать в длительном конфликте с американскими вооруженными силами с применением обычных видов оружия, намерена использовать ядерное оружие для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска:

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это, – заявил Скапаротти конгрессменам. – И если вы сегодня посмотрите на модернизацию их систем вооружений, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно готовятся для этого".

Россия подкрепляет эту стратегию "активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч" носителей, способных доставлять тактическое ядерное оружие, отметил Скапаротти:

"Российские запасы тактического ядерного оружия вызывают озабоченность, поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта".

Как заявлял еще в сентябре 2014 года министр обороны Украины: "По неофициальным каналам российская сторона уже несколько раз угрожала, что в случае продолжения сопротивления, они готовы применить против нас тактическое ядерное оружие".

Чем отвечает Путину Запад?

Как сообщает британская и американская пресса, на фоне растущей напряжённости между Россией и Западом США перебросили на военную базу Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Уточняется, что B-52H Stratofortress способны нести крылатые ракеты и авиабомбы с ядерной начинкой.

В ближайшие дни Пентагон отправит в Фэрфорд еще несколько таких бомбардировщиков. По данным СМИ, всего на этой базе будет находиться восемь бомбардировщиков.

Российское агентство "Интерфакс" сообщает, что один из этих самолётов сразу после трансатлантического перелёта совершил полёт вблизи российской границы.

База Фэрфорд использовалась американскими военными в качестве основной во время войны в Персидском заливе в 1991 году, во время военной кампании в Югославии в 1999 году и в Ираке в 2003 году.

Кроме того, Министерство обороны США начало разработку гиперзвукового ядерного блока, аналогичного системе "Авангард", которую, по словам Путина, уже создала Россия.

Американская корпорация Raytheon заключила соглашение с управлением перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) на исследование и разработку гиперзвукового ядерного блока.

Системы "быстрого глобального удара" — в частности, гиперзвуковой планирующий блок — резко увеличивают риск начала ядерной войны. Дело в том, что такой блок обладает двумя свойствами, которые осложняют его перехват: он движется на сравнительно небольшой высоте и на очень высокой скорости.

Даже если запуск ракеты, которая будет разгонять этот планер до гиперзвуковой скорости, удастся засечь системами предупреждения о ракетном нападении, его подлетное время будет не так велико, чтобы можно было успеть его перехватить. Малозаметность блока также снижает возможность перехвата.

Это может привести к превентивному ядерному удару с той стороны, на которую будет нацелено такое оружие. Противник, согласно этой логике, будет настолько бояться мгновенности и неотвратимости удара, что может ударить первым.

Это и есть основное искушение загнанной в угол крысы: прыгнуть в лицо преследователю до того, как он нанесет смертельный удар. Осмелится ли? Прыгнет ли? В этом нам еще предстоит убедиться.

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