История с неудачным отравлением Навального, с очевидной попыткой убийства, которая привела в итоге к его выезду за границу и, полагаю, что в ближайшем будущем ждать его возвращения не приходится. Против человека с максимальным авторитетом среди российских оппозиционеров, находившихся на территории России, было использовано запрещенное химическое оружие. А теперь Россия просто откровенно издевается над международными организациями и европейскими странами, которые подтвердили этот вердикт.

По существу путинская Россия вообще выводится за рамки какого-то серьезного международного сотрудничества. О чем можно говорить с людьми, которые считают, что законы писаны не для них. Эта история будет иметь долгосрочные последствия, потому что западная административная бюрократическая машина работает медленно и основательно, но тем не менее эта улица с односторонним движением.

Важным геополитическим событием года стала армяно-азербайджанская война, которая привела к ликвидации автономного образования, находившегося под фактическим контролем Армении. Это привело к изменению геополитического баланса на Южном Кавказе, итогом которого стала демонстрация абсолютного бессилия России. Оказалось, она его не контролирует. Теперь ключевым игроком в регионе становится Турция.

Этот год оказался крайне неудачным для путинского режима. Пандемический кризис вскрыл все проблемы по всему миру и наиболее слабые звенья в этой системе, к которым безусловно относится и путинская Россия, если смотреть на экономическо-политическое устройство страны, являются главными пострадавшими. И тренды, надо сказать, продолжают оставаться негативными.

Специально ничего не говорю про Украину, потому что не готов компетентно обсуждать итоги муниципальных выборов, хотя я естественно слежу за всем и за всей территорией бывшего Советского Союза. А Украина является важнейшим фактором, влияющим на российскую политику.

Но могу сказать больше про Беларусь, потому что вот это как раз история, в которой революционный взрыв оказался неожиданным. Все знали, что независимых кандидатов на этих выборах не будет и никто не будет представлять какую-то угрозу Лукашенко. Он найдет себе удобного спарринг-партнера, подтасует выборы, народ поволнуется и разойдется.

Оказалось, что у любого терпения есть пределы и после двадцати шести лет правления Лукашенка он не рассчитал реакции людей, которыми управлял столько времени. Как выяснилось, он не знает собственного народа. Последовательная упрямая протестная активность в Беларуси сильно отличается от украинского Майдан. Но протест никуда не делся до сих пор.

Параллельно цивилизованный мир признал Светлану Тихановскую законным представителем белорусского народа, одержавшего победу на выборах. Сколько она набрала не имеет значения, но она явно выиграла эти выборы. Ее деятельность безусловно является частью нового политического процесса. Можно сказать, политической нации. Мне кажется, этот тренд уже не поменяется. Вопрос как уйдет Лукашенко, сколько страданий и горя он принесет белорусам – никто измерить не может, но совершенно очевидно, что исторически его время подошло к концу.

Чтобы добавить немного позитива, можно сказать о разгромном поражении откровенного путинского ставленника в Молдове Игоря Додона. Это была не просто победа, скажем по-шахматному, в матч-реванше. 4 года назад те же оппоненты встретились во втором туре президентских выборов и тогда Додон одержал победу с незначительным перевесом. Ныне уже показательно – победу Майи Санду обеспечивают молдаване, работающие за рубежом. Не в России, а уже на Западе.

Идет вовлечение новых людей в политический процесс. Приходит их время. Все-таки со времен распада СССР прошло много времени, выросло новое поколение. Формируется новое мировоззрение. Не важно, где это происходит: в Молдове, в Беларуси, в Украине. Мы видим, что идут политические процессы, в которых роль России понижается, потому что ничего конструктивного за 30 лет она предложить не смогла.

Вместо того, чтобы выстраивать структуру английского содружества, она поддерживает влияние через раздувание разного рода конфликтов, политических интриг, а в критических случаях – акты прямой агрессии, как это было в Грузии и в Украине. Но такая роль на постсоветском пространстве сегодняшней России больше не по силам. И это, мне кажется, главный итог этого года, который можно зафиксировать.