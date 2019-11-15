Думаю, что происходящее сейчас в Украине, сильно смахивающее на какой-то фестиваль в дурдоме, выглядело бы еще более празднично, если бы в Штатах не проходила эпопея с импичментом президента Трампа. Глядя на эту картину, почему-то вспоминается Зимбабве, Центрально-Африканская республика и другие "оплоты демократии". Дедушка Донни решил вложиться в роль по максимуму и пока у него это получается.

Тем не менее, все это отнюдь не означает, что в других палатах нет ничего интересного. Если кто-то интересуется какими-то эксклюзивными историями, в этом плане – их есть у нас. Вот пускай каждый вспомнит, знает ли он случай, когда синоптики становились причиной самого натурального скандала с гневными заявлениями ярких лиц государственного или общеклинического масштаба?

Да, были варианты, но с другими специалистами. Например, у нас был Дід Панас с его малятками, но вот синоптики как-то не отличались генерацией серьезных скандалов. Но все это уже в прошлом.

Все началось с того, что в РФ был сделан прогноз на эту зиму. Не правда ли, трудно даже представить, как можно устроить скандал из такой унылой темы, но не тут-то было! Некто Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", публично изложил свой прогноз, в котором сказал, что ноябрь будет теплым и дождливым с температурой до +13. Зима тоже ожидается рекордно теплой с температурой до +5 градусов.

Что характерно, он был не одинок в такой крамоле. Независимо от "Фобоса", нечто подобное обнародовал и глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сказал, что зима ожидается аномально теплой и особенно это будет заметно на Дальнем Востоке.

Тут можно было сказать, что такие утилитарные вещи вряд ли могут привлечь внимание кого-то с Олимпа, и сравнить эти речи с рассуждениями о сортах сыра или яблок. Но как мы помним, в РФ с этим шутить не стоит, ибо приедет железный трактор и не будет, ни яблок, ни сыра, ни уток.

Так случилось и в этот раз, но поскольку трактору нечего было давить в принципе и как бы он не вращал своими траками, плюс в минус не превратится, поскольку погоде глубоко все равно на то, как он там дырчит и что делает.

Но если трактором вопрос не получается ни решить, ни даже обозначить, то роль трактора на себя может взять некий яркий персонаж. Так случилось и в этот раз. Некто Алексей Миллер, глава Газпрома, решительно и публично отмел поползновения синоптиков и авторитетно заявил, что у Газпрома имеется собственный прогноз погоды на зиму, и по их подсчетам, она будет гораздо холоднее, чем в прошедшем году. Вот как он это сформулировал для прессы:

"Погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо — "русская зима" в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы. "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета".

Что тут интересно, Миллер уже не раз играет роль эксперта. Так, он лично предрекал неизбежную и быструю смерть сланцевого газа. Эту тему он называл "мыльным пузырем", который вот-вот схлопнется. Правда, с тех пор прошло более десяти лет и сланцевый газ полностью обеспечил потребности США, а теперь в виде СПГ пошел по всему миру, в том числе, и в исконную вотчину Газпрома – Европу, постепенно поджимая его в разных странах.

Теперь никто этих его персональных прогнозов не вспоминает, как не вспоминает подробных выкладок с красочными графиками и картинками, которые выдавали работающие на Газпром доктора наук и прочие светила, которые поясняли, что сланец не жизнеспособен в принципе.

А потом, тот же Миллер и те же его специалисты рассказывали о том, что сжиженный газ, доставляемый танкерами, всегда и безусловно будет дороже трубопроводного, и что газпромовская труба будет для потребителей самым дешевым и надежным источником газа. О надежности Газпрома мы скромно умолчим, поскольку писали об этом десятки раз, а вот с ценой получился такой же промах, как и со сланцем.

На хабах Испании в октябре был зафиксирован существенно более низкий уровень цены на сжиженный газ, против трубопроводного. Кстати, там сжижили сланец. В итоге, этот факт оказался вдвойне провальным для газпромовских оракулов, но там же нет ни чести, ни совести и никто из них не ушел в отставку в связи с ошибочной стратегией, которая завалилась уже дважды и тенденция эта продолжается.

В связи с этим, стоит упомянуть еще одно стратегическое "достижение" миллеровского Газпрома, которое обозначилось лишь контуром, но которое может проявиться очень скоро и не в одном месте. Речь идет о многострадальном газопроводе "Сила Сибири" с которым носились как с панацеей от всех бед.

Напомним, суть этого проекта заключалась в том, чтобы в случае выдавливания Газпром с европейского рынка, переключиться на рынок Китая. Путин даже озвучивал стратегию "Разворот на Восток". На самом деле, речь шла о развороте труб в Китай. И опять же, Миллер выдавал медитационные песнопения о том, что газ из трубы – перешибет любой другой газ. Но как было мудро сказано в старом анекдоте, концепция изменилась. В самом Китае смотрят на этот вопрос исключительно с точки зрения собственных потребностей и собственных возможностей, там не собираются спасать северных соседей. В общем, этот вопрос прямо сейчас выглядит примерно так:

"Спрос на газ в Китае оказался существенно ниже прогнозов правительства, и на внутреннем рынке возник избыток предложения". Это такое пишет российская экономическая пресса со ссылкой на свои источники в руководстве китайской энергетической отраслью.

"При цели правительства довести долю потребления газа до 10% (360 млрд кубометров в год) по итогам 2019 года спрос составит около 305,9 млрд кубов. Предложение газа достигнет 315,2 млрд кубометров, из которых 9,7 млрд будут представлять из себя "излишек", следует из оценок Unipec (трейдингового подразделения Sinopec), которая первой из государственных корпораций опубликовала прогноз на будущий год".

Не правда ли, уже сейчас у Китая избыток газа и целых 10 миллиардов кубов ему просто некуда девать. А ведь по планам Газпрома, к 2024 году, по этому газопроводу планируется поставлять 38 миллиардов кубометров газа. И это при том, что сам газопровод стоит 17 миллиардов долларов. По крайней мере, столько денег списано на его строительство. К этому – еще один маленький штришок, интересный с точки зрения былых предсказаний Миллера о судьбе сланцевого газа:

"В 2018 году Китай добывал 160,2 млрд кубометров газа, покрывая около 56% внутреннего потребления. В 2019 году, по прогнозу министерства природных ресурсов КНР, добыча вырастет до 174-175 млрд кубов благодаря разработке сланцевых месторождений, по запасу газа в которых Китай занимает первое место в мире (1,1 трлн кубометров)".

Так что прогнозы погоды от Миллера, в этом плане, выглядят уже даже не комично, а клинично. Хотя, его тоже можно понять. Чем теплее зима (разгар сезона потребления газа), тем больше потребляется его продукции, а теплая зима – катастрофа для компании. Но вместо того, чтобы как-то подстраиваться под ситуацию и изменение климата, Миллер просто решительно не соглашается с теплой зимой.

И последнее. Вот эти газопроводы, которые так увлеченно строятся, они ведь поглощают громадные средства, а завтра могут оказаться просто лишними. По крайней мере, из Китая такой звоночек уже прозвенел.

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