"Этого недостаточно!" В России огрызнулись на Украину и-за Минских соглашений

Украина не в полной мере выполняет положения Минских соглашений по Донбассу.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает "Интерфакс".

"Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении Минских соглашений. Но Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", – негодовал российский дипломат.

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Со слов Грушко, в Евросоюзе сообщили России, что будут общаться с РФ только по темам, которые интересуют ЕС.

"Естественно, мы тоже придерживаемся такого подхода. Если Евросоюз исходит из этого, то мы тоже будем говорить только по вопросам, которые нас интересуют", – отметил он.

МИД РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе существуют только минские соглашения.

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