Главная Новости
15 января • обновлено в 12:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Этого недостаточно!" В России огрызнулись на Украину и-за Минских соглашений

1.4т
Читать материал на украинском

Украина не в полной мере выполняет положения Минских соглашений по Донбассу.

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает "Интерфакс".

"Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении Минских соглашений. Но Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", – негодовал российский дипломат.

Новости
OBOZREVATEL

"Ситуация зайдет в тупик!" Путин дал оценку о Минским соглашениям

Со слов Грушко, в Евросоюзе сообщили России, что будут общаться с РФ только по темам, которые интересуют ЕС.

"Естественно, мы тоже придерживаемся такого подхода. Если Евросоюз исходит из этого, то мы тоже будем говорить только по вопросам, которые нас интересуют", – отметил он.

МИД РФ

МИД РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе существуют только минские соглашения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Минские договоренности
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
8
Смешно
13
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Европу уже тошнит от шароварни
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги