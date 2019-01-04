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''Это знак!'' На месте обрушения в Магнитогорске произошло еще одно чудо

1.5тЧитать материал на украинском

На месте смертельного обрушения в российском Манитогорске произошло настоящее чудо – на стене рухнувшего дома так и осталась висеть икона.

Образ Божией Матери "Семистрельная" заметили на десятом этаже. Этому лику молятся о мире, разрешении конфликтов, прекращении ссор и неурядиц, о спокойствии в семье, во время сложных тяжб, передает "Комсомольская правда".

Спасатели сняли икону и отдали ее священникам, которые дежурили на месте трагедии. Они решили подарить уцелевшую вещь спасателю Петру Гриценко, который достал из-под завалов чудом выжившего малыша.

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''Это знак!'' На месте обрушения в Магнитогорске произошло еще одно чудо

ТАСС

''Это знак!'' На месте обрушения в Магнитогорске произошло еще одно чудо

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома. Официальная причина — взрыв бытового газа.

  • Российские спасатели вытащили 39 тел при разборе завалов . Среди них — 6 детей. По словам спасателей, под обломками больше никого нет.

  • 1 января из-под завалов достали живого ребенка. 10-месячный малыш пролежал там более суток. Кроме того, из-под завалов достали живых попугайчика, собаку и 5 кошек.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Тег
Новости России
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
В чем чудо-то? В крепком гвозде?
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