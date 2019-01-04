''Это знак!'' На месте обрушения в Магнитогорске произошло еще одно чудо

На месте смертельного обрушения в российском Манитогорске произошло настоящее чудо – на стене рухнувшего дома так и осталась висеть икона.

Образ Божией Матери "Семистрельная" заметили на десятом этаже. Этому лику молятся о мире, разрешении конфликтов, прекращении ссор и неурядиц, о спокойствии в семье, во время сложных тяжб, передает "Комсомольская правда".

Спасатели сняли икону и отдали ее священникам, которые дежурили на месте трагедии. Они решили подарить уцелевшую вещь спасателю Петру Гриценко, который достал из-под завалов чудом выжившего малыша.

ТАСС

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома. Официальная причина — взрыв бытового газа.

Российские спасатели вытащили 39 тел при разборе завалов . Среди них — 6 детей. По словам спасателей, под обломками больше никого нет.

1 января из-под завалов достали живого ребенка. 10-месячный малыш пролежал там более суток. Кроме того, из-под завалов достали живых попугайчика, собаку и 5 кошек.

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