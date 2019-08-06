"Это жутко": падение снаряда с рванувшего склада в России попало на видео

В сети показали момент падения снаряда с взорвавшегося 5 августа арсенала боеприпасов на окраине российского Ачинска.

На кадрах видно, как боеприпас падает и взрывается на обочине дороги, по которой едут автомобили. Видео было опубликовано на канале "Стрелка" в Telegram.

"Момент падения одного из снарядов в окраинах Ачинска заснял регистратор проезжающей мимо машины. Выглядит это все жутко", – говорится в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, На территории военной части в Ачинском районе Красноярского края, что в России, днем 5 августа на военных складах с боеприпасами начали взрываться снаряды. Как сообщили в Минобороны России, военный склад, на котором произошло ЧП, планировали расформировать к 2022 году.

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