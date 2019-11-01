"Это заклинание. Надо было убить ребенка!" Всплыли жуткие детали трагедии в детсаду России

В Нарьян-Маре (Россия) местные жители до сих пор напуганы жутким убийством 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду "Сказка". Его зарезал мужчина, которого, приняв за одного из родителей, впустил в здание охранник.

Подозреваемого — 36-летнего местного жителя Дениса Поздеева — задержали сразу же. Мужчина объяснил, что совершить убийство его заставили голоса в голове, пишет о подробностях трагедии портал MK.RU.

Сообщается, что убийца поднялся на второй этаж и зашел в шестую подготовительную группу, когда дети уже спали. С ножом в руке он подошел к одному из мальчишек и ударил его в горло. Ребенок скончался на месте происшествия.

Мужчина объяснил, что совершить убийство его заставили голоса в голове

Нападавший при задержании вел себя неадекватно. По словам правоохранителей, он начал читать заклинание про вечную жизнь из книжки, говоря: "Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им".

"Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось", — ответил Поздеев на вопрос, зачем пришел в садик. По некоторым данным, от стоит на учете в наркологической лечебнице.

Денис Поздеев

Матери погибшего мальчика о случившемся сообщили спустя 20 минут. Она отметила, что никогда раньше не слышала о личности убийцы и нигде с ним не пересекалась. Семья мальчика до сих пор не может поверить в трагедию, другим детям даже не говорят, что братика больше нет.

Семья убитого 6-летнего мальчика MK.RU

Как сообщает "Москва 24", задержанный за убийство ребенка в детском саду "Сказка" этой осенью пытался покончить с собой.

Задержание Дениса Поздеева Скриншот с видео

"Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу", — рассказал его знакомый, добавив, что друзья не замечали в 36-летнего мужчины никакой агрессии, в частности, в отношении детей. После выписки из клиники в его поведении не было резких перемен.

Помимо этого, отмечает знакомый, Поздеев никогда не любил читать, дома у него почти не было книг. Эзотерикой тот, якобы, тоже не увлекался. Мужчина назвал его социофобом, так как он не пользовался телефоном и был довольно отстраненным от жизни.

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