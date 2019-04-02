"Это я убил!" Преступник пришел с повинной на росТВ 

Убийца 19-летней девушки Анастасии Мужени под Туапсе (Российская Федерация) пришел с повинной на телевизионное шоу.
Эпизод показали в эфире российского "Первого канала" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Это я убил Настю!" — заявил на шоу Владимир Черкасов, явившийся в студию в маске.
Молодой человек рассказал, что встретил Муженю ночью, когда она ловила попутку до федеральной трассы, а сам он ехал на такси. Черкасов уговорил таксиста подвезти девушку. В машине она рассказала попутчикам, что намерена переночевать в палатке на пляже.
Скриншот видео
Некоторое время спустя, уже после того, как распрощался с Муженей, Черкасов нашел ее палатку окликнул. Девушка стала светить фонариком ему в лицо, он решил, что она снимает его на камеру, а потом может заявить в полицию об изнасиловании, испугался и стал трясти палатку.
"Я хотел с ней поговорить", — объяснил молодой человек.
В какой-то момент палатка рухнула, а Черкасов взял камень и, "не целясь, просто ударил ее по голове". Молодой человек признался, что не знал, что Муженя умерла.
После эфира правоохранители дожидались Черкасова за кулисами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России 20-летний парень посреди улицы жестоко убил свою 17-летнюю девушку.
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