"Это война": в России устроили скандал из-за новых санкций против "Северного потока-2"

Санкции США против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" являются актом "экономической войны".
Об этом заявил член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов, комментируя принятие нового пакета санкций сразу после принятия оборонного бюджета США, сообщает RT. По мнению чиновника, новый пакет санкций больше ударит по Европе, чем по России.
"Здесь вопрос в том, как поведут себя немцы, европейцы – все те, кто являются потребителями нашего газа. Совершенно понятно, что это не столько санкции против России, сколько санкции против Европы. Это экономическая война, попытка не просто остановить "Северный поток-2", но и переориентировать Европу на американский сжиженный газ", – пояснил Морозов.
По его словам, происходящее является "нечестной и недобросовестной конкуренцией". "У меня в этом нет сомнений", – заявил он.
"Тем не менее мы знаем позицию Германии по этому вопросу… Я думаю, что Европа будет брать под защиту эти компании. Понятно, что это определённым образом затруднит реализацию "Северного потока-2" и "Турецкого потока", но мне кажется, что найдутся различные решения и правового, и экономического свойства для того, чтобы обойти эти санкции и завершить реализацию этих двух проектов", – резюмировал политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".
11 декабря в закон об оборонном бюджете США внесли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2". Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины..
В Германии потребовали, чтобы США "отошли в сторону" в споре за газ между Украиной и Россией.
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Глава США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который предполагает военную помощь Украине в размере 300 млн долларов, а также введение санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.