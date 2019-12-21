"Это война": в России устроили скандал из-за новых санкций против "Северного потока-2"

Санкции США против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" являются актом "экономической войны".

Об этом заявил член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов, комментируя принятие нового пакета санкций сразу после принятия оборонного бюджета США, сообщает RT. По мнению чиновника, новый пакет санкций больше ударит по Европе, чем по России.

"Здесь вопрос в том, как поведут себя немцы, европейцы – все те, кто являются потребителями нашего газа. Совершенно понятно, что это не столько санкции против России, сколько санкции против Европы. Это экономическая война, попытка не просто остановить "Северный поток-2", но и переориентировать Европу на американский сжиженный газ", – пояснил Морозов.

По его словам, происходящее является "нечестной и недобросовестной конкуренцией". "У меня в этом нет сомнений", – заявил он.

"Тем не менее мы знаем позицию Германии по этому вопросу… Я думаю, что Европа будет брать под защиту эти компании. Понятно, что это определённым образом затруднит реализацию "Северного потока-2" и "Турецкого потока", но мне кажется, что найдутся различные решения и правового, и экономического свойства для того, чтобы обойти эти санкции и завершить реализацию этих двух проектов", – резюмировал политик.

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