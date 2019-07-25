"Безумные параноики": в Москве второй день продолжаются масштабные обыски и аресты

Российские силовики в ночь на четверг, 25 июля, провели масштабные обыски и вызвали на допрос оппозиционных политиков и незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Днем раньше, 24 июля, на 30 суток арестовали оппозиционера Алексея Навального, обыски прошли в квартире политиков Дмитрия Гудкова, полицейская машина всю ночь дежурила под окнами Ильи Яшина. Все они уверены: власть пугает москвичей, которые собрались на протестные митинги, намеченные на субботу, 27 июля, против недопуска оппозиции на московские выборы.

OBOZREVATEL собрал реакцию соцсетей на действия силовиков России.

"По всей Москве ночные обыски у кандидатов в депутаты и активистов оппозиции. Днем было возбуждено уголовное дело, и уже через несколько часов в квартиры начали ломиться следователи и оперативники. Вдумайтесь: люди всего лишь пытаются поучаствовать в городских выборах. В ответ – угрозы, аресты, уголовные дела, допросы, обыски. Это власть каких-то безумных параноиков", – сообщил в своем Фейсбуке Илья Яшин.

"Утро начинается на допросе в СК. Расскажу им про 51-ю статью и скоро, надеюсь, выйду. Главное: после массовых обысков и арестов выборы кончились. Уже неважно, что там будет в избиркомах: этот институт при Путине умер. Последняя призрачная возможность легального участия в политике исчезла", – написал утром четверга, 25 июля, Дмитрий Гудков после ночного обыска и допросов.

"Власть говорит: "Это вам не Украина! Ни на какие демократические процедуры не рассчитывайте и примером "Слуги народа" не обольщайтесь". Правила игры устанавливаются не законом, а правящей группировкой, которая плевать на них хотела. Но это простое и примитивное запугивание", – прокомментировали в телеграм-канале "Макс атакует".

"Люди в московской мэрии и в башнях Кремля объединились ради общей цели – почистить оппозиционное поле от молодых и активных оппозиционеров. Сначала им дали относительную свободу. Они бегали по митингам, собирали подписи, голодовали, пикетировали – довели себя до крайнего возбуждения и призвали народ на улицы – дожать власть. Они даже не подозревают, что это – статья и условный срок. Добро пожаловать в мир взрослых игр и готовьтесь к посещению Следственных Комитетов!" – добавили авторы телеграм-канала "Незыгарь".

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ охватил массовый протест против произвола. По оценкам МВД РФ, в акции взяли участие около 2,2 тысяч людей, по оценкам организаторов – от 4 до 7 тысяч.

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