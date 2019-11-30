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30 ноября • обновлено в 11:27
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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио Свобода Все статьи автора

"Это вам не Украина, в России пристрелят еще до инаугурации"

7.4т

Как и обещала, шлю отчет с концерта Максима Галкина в Кремлевском Дворце.

Сначала он двинул вступительное слово по поводу новой совершенно для него неожиданной волны популярности, которая обрушилась на него после новосибирского видео в ютьюбе. Вот послушайте. "Пристрелят до инаугурации" - это здесь. Картинка никакая, потому что сижу далеко. Но главное звук. Про обещанную здесь же "политическую часть" и про концерт в целом в следующем посте (ниже).

После вступительного комментария к развернувшейся шумихе (см. абзац выше) был очень приятный, очень смешной, временами чуть затянутый трехчасовой концерт, который Максим героически вытянул в одиночку, и в конце которого действительно случилась обещанная "политическая часть". Он начал ее с того, что какого черта его выступление в Новосибирске стало сенсацией, если он всю свою творческую жизнь шутит о политике, он лично свежеизбранному в 2000-м году Путину в этом же зале голосом Ельцина шутил: типа "Радуетесь? Ну-ну. Когда меня выбрали вы тоже сначала радовались".

Новости
Путин в общем-то добился больших успехов

Этот концерт тогда по телеку не показали, хотя и снимали для канала "Россия". Потом он обстебал шоу-биз, (типа Тимати или Дианы Гурцкой), который лег под Собянина. Показал, как агитировал бы за какого-нибудь условного губернатора Басков. И закончил Лободой, которая вот так воспела бы "главного кандидата" (см.видео). То есть это было не столько о собственно власти, сколько о тех, кто лижет ей задницу. И конечно все это близко не стояло по остроте с новосибирским выступлением, но с другой стороны не мог же он повторять репризы, которые за эти пару месяцев страна уже выучила наизусть, а новый монолог про "Путин уходи" так быстро придумать сложно)

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Автор
Елена Рыковцева Елена Рыковцева
Тема
Выборы в России
Персона
Максим Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Селены Рыковцевой
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Хилл Джон
Хилл Джон
Галкин, это конечно артист высокой пробы. Не то, что наш украинский хрипун - членограй
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Незнаю Галина
Незнаю Галина
кожний народ заслуговує свою владу
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