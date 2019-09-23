"Стал наглее": генерал КГБ объяснил, когда Путин захотел воевать в Украине

Война в Грузии 2008 года, в результате которой Россия атаковала регион Южной Осетии, добавила наглости президенту Владимиру Путину и он решил использовать войну, как метод достижения своих внешнеполитических целей, в том числе и в Украине.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал генерал КГБ в отставке Алексей Кондауров. По его мнению, в 2004-м году, когда страна "засобиралась на Запад". Путин аннексировал Крым и начал войну на Донбассе, чтобы не допустить ее дальнейшей западной интеграции.

"Путин всегда считал, что распад СССР – это самая большая геополитическая катастрофа, а бывшие союзные республики, в том числе Грузия и Украина, должны быть в сфере влияния России. Эту идею он вдалбливал в мозги всем. Грузинский конфликт только добавил ему уверенности и наглости в своей правоте. Поэтому после Майдана, когда он понял, что Украина уходит насовсем – оттяпал Крым, а потом пролилась кровь и на Донбассе", – подчеркнул генерал Кондауров.

Война на Донбассе Обозреватель

По его словам, со стороны Путина это был очень плохой ход, который нарушил множество Договоров между Россией и Украиной.

"Если мы говорим о братском народе, то с ним так не поступают. У нас с Украиной было много договоров, и аннексия Крыма стала вероломством. Если Путин так хотел этот Крым, то мог вести дипломатические переговоры или же выкупить его, как когда-то американцы Аляску. Ну а Донбасс и эта "русская весна", а потом и вооруженная резня, из-за которой, по данным ООН, погибло 13 тыс человек – это вообще большая вина", – уверен Кондауров.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый вице-премьер правительства оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым – Тавриду.

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