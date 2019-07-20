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"Это шок!" Появились фото "состарившейся" России

7.2т Читать материал на украинском

На фоне популярного тренда на состаривание лиц в приложении FaceApp Greenpeace России показал фото "старых" Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики.

Снимки обнародованы на официальном сайте организации. Указывается, что кампания с названием EarthApp была запущена совместно с digital агентством Isobar Moscow.

"Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация. Состаренный Путин

Иллюстрация. Состаренный Путин

Dijitaller

Координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полина Каркина подчеркнула, что цель таких фото – донести до максимального числа людей, что человечество стоит на пороге климатической катастрофы.

Арктика

Арктика

greenpeace.ru

"Перемены произойдут, когда мы начнём с себя и перестанем жить так, как будто завтра не настанет никогда", – сказала она.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

greenpeace.ru

Отметим, многие пользователи сети уже поделились снимками проекта EarthApp, признав, что не ожидали такого "старения" планеты.

"Шок? Шок. Байкал превратился в большую некрасивую лужу. Этот снимок уже постят в соцсетях Бурятии. Скоро он облетит и Иркутскую область", – пишет об одном из фото "КП".

Байкал

Байкал

greenpeace.ru

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фотографии Экология Новости России соцсети
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Комментарии на сайте не модерированы
Харченко Александр
Харченко Александр
Путин не состарится.... Не успеет... А в остальном - абсолютно согласен....
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Сало Уронил
Сало Уронил
Водопады огня: на заводе в Мариуполе разлились тысячи тонн расплавленного чугуна .радуйтесь чубатые
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2
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коршун федот
коршун федот
Бурятов жарят. Почему ты не там?
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Сало Уронил
Сало Уронил
ну да байкал высох питер залило.во радость свидомым чубатым шумеров
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