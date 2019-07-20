"Это шок!" Появились фото "состарившейся" России

На фоне популярного тренда на состаривание лиц в приложении FaceApp Greenpeace России показал фото "старых" Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики.
Снимки обнародованы на официальном сайте организации. Указывается, что кампания с названием EarthApp была запущена совместно с digital агентством Isobar Moscow.
"Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете", – сказано в сообщении.
Иллюстрация. Состаренный Путин
Dijitaller
Координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полина Каркина подчеркнула, что цель таких фото – донести до максимального числа людей, что человечество стоит на пороге климатической катастрофы.
Арктика
greenpeace.ru
"Перемены произойдут, когда мы начнём с себя и перестанем жить так, как будто завтра не настанет никогда", – сказала она.
Санкт-Петербург
greenpeace.ru
Отметим, многие пользователи сети уже поделились снимками проекта EarthApp, признав, что не ожидали такого "старения" планеты.
"Шок? Шок. Байкал превратился в большую некрасивую лужу. Этот снимок уже постят в соцсетях Бурятии. Скоро он облетит и Иркутскую область", – пишет об одном из фото "КП".
Байкал
greenpeace.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нашумевшим приложением воспользовались многие знаменитости и даже политики.
Так, FaceApp попробовали ведущие спортсмены. Певица Вера Брежнева также не сдержалась и "состарила" себя, напугав фанатов.
К общему тренду присоединилась голая Оля Полякова, сделав лицо старым, а тело оставив молодым.
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