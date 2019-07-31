Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+

6.1т Читать материал на украинском

В Астрахани женщину в супермаркете "Магнит" не пустили в туалет с сигаретой, поэтому она решила добиться справедливости своеобразным способом и начала испражняться прямо в зале магазина рядом с продуктовыми полками.

Соответствующее видео появилось в сети. На нем охранник в первую очередь интересуется, почему дама курит в помещении.

"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+

Женщина испражнялась в магазине

Новости
В супермаркетах обяжут открыть туалеты: новшество от Кабмина

Посетительница вытащила телефон и начала снимать происходящее на видео, громко комментируя при этом то, что она делает.

"Я в туалет хожу, вы меня не можете отвести. Мне здесь покакать сходить? Я так и сделаю сейчас!" — заявила женщина и исполнила угрозу.

В комментариях в шоке от происходящего. Примечательно, что подобное поведение не единичный случай.

Внимание: видео 18+!

"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+
"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+
"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+
"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+
"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в супермаркете популярной сети в Киеве покупатели увидели кошку, которая сходила в туалет прямо в торговый лоток с сахаром.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Астрахань
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
30
18
Смешно
1
Интересно
8
Печально
66
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Это украинка - только со свинарника могла приехать такая свинья ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
А ценники почему на украинском языке ??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Дикарям так можно!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel