"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+

В Астрахани женщину в супермаркете "Магнит" не пустили в туалет с сигаретой, поэтому она решила добиться справедливости своеобразным способом и начала испражняться прямо в зале магазина рядом с продуктовыми полками.

Соответствующее видео появилось в сети. На нем охранник в первую очередь интересуется, почему дама курит в помещении.

Женщина испражнялась в магазине

Посетительница вытащила телефон и начала снимать происходящее на видео, громко комментируя при этом то, что она делает.

"Я в туалет хожу, вы меня не можете отвести. Мне здесь покакать сходить? Я так и сделаю сейчас!" — заявила женщина и исполнила угрозу.

В комментариях в шоке от происходящего. Примечательно, что подобное поведение не единичный случай.

Внимание: видео 18+!

В чем разница между магазином и туалетом в России??? Да ни в чём... pic.twitter.com/ro8D8ZS6DF — Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) July 30, 2019

Кстати, это не единичный случай... У меня уже был твит на эту тему... https://t.co/qQeOcbKTzs — Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) July 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в супермаркете популярной сети в Киеве покупатели увидели кошку, которая сходила в туалет прямо в торговый лоток с сахаром.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.