"Это Россия, детка!" В Астрахани женщина сходила в туалет в зале супермаркета: шокирующее видео 18+

В Астрахани женщину в супермаркете "Магнит" не пустили в туалет с сигаретой, поэтому она решила добиться справедливости своеобразным способом и начала испражняться прямо в зале магазина рядом с продуктовыми полками.
Соответствующее видео появилось в сети. На нем охранник в первую очередь интересуется, почему дама курит в помещении.
Женщина испражнялась в магазине
Посетительница вытащила телефон и начала снимать происходящее на видео, громко комментируя при этом то, что она делает.
"Я в туалет хожу, вы меня не можете отвести. Мне здесь покакать сходить? Я так и сделаю сейчас!" — заявила женщина и исполнила угрозу.
В комментариях в шоке от происходящего. Примечательно, что подобное поведение не единичный случай.
Внимание: видео 18+!
В чем разница между магазином и туалетом в России??? Да ни в чём... pic.twitter.com/ro8D8ZS6DF— Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) July 30, 2019
Кстати, это не единичный случай... У меня уже был твит на эту тему... https://t.co/qQeOcbKTzs— Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) July 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в супермаркете популярной сети в Киеве покупатели увидели кошку, которая сходила в туалет прямо в торговый лоток с сахаром.
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