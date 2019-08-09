"Это радиация!" В России началась паника из-за взрывов на военном полигоне

В России в городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Об этом пишет 29.RU, сообщая, что местные жители напуганы взрывами на военном полигоне около деревни Ненокса.

"Йод пока есть. Но сегодня очень много людей за ним приходили… Есть, но последние три часа ну очень много людей приходили за йодом, видимо, из-за новостей про радиацию под Северодвинском", – рассказывали фармацевты в аптеках.

При этом губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что уровень радиационного фона находится в пределах нормы: "Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля".

Взрыв на военном объекте ANNA-News

Как сообщал OBOZREVATEL, в Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали.

Также акваторию Двинского залива в Архангельской области, где произошли взрыв и пожар, могли закрыть из-за разрушения ракеты и разлива токсичного топлива.

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