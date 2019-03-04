"Это психоз": экс-директор НАТО в Москве жестко оценил военную угрозу России

Россия инвестирует огромные суммы не только в свою оборону, но и во многие наступательные системы. Она создает ракеты, способны нести ядерные боеголовки и использует химическое оружия в Великобритании. Еще и российское телевидение все время говорит о войне.

Это ничто иное как психоз, сказал в интервью OBOZREVATEL экс-директор информбюро НАТО в Москве Роберт Пшель.

"Некоторые шаги, которые предпринимает Россия в разных областях, не улучшают общую безопасность. Если ее уровень идет вниз, а риск столкновения вверх — это плохо. Это не только о нарушении ДРСМД. Это события, связанные с Украиной и аннексией Крыма. Россия инвестирует огромные суммы не только в оборону, но и во многие наступательные системы. Есть свидетельства о возможном использовании Россией силы, есть риторика, дезинформация, есть использование химического оружия в Великобритании. А когда я участвую в различных телевизионных программах в РФ — то получается психоз. Там говорят о войне", — подчеркнул Пшель.

Владимир Путин

По его словам, если Москва считает, что НАТО и его союзники не будут реагировать — это ошибка.

"Наша позиция относительно ДРСМД и действий России в Украине — едина. Здесь нет никаких нюансов. НАТО — это организация, которая готова отвечать на вызовы, но мы всегда продумываем свои решения. Наши шаги не вредят мировой безопасности. Никто ни в одной стране НАТО не думает категориями войны. Опросы в России тоже говорят о том, что абсолютное большинство россиян не заинтересовано в каких-то конфликтах. Мы не стремимся считать Россию противником. Но ее политика стала проблемой. НАТО хочет видеть Россию как серьезную страну, которая соблюдает международное право и пытается решать проблемы. А получается так, что нам нужно заниматься последствиями ее действий", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нелепо оправдались за Крымский мост перед НАТО.

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