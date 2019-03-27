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"Это просто смех": военный историк разгромил намерения Запада по сбитому Боингу

4.3тЧитать материал на украинском

Запад в лице Нидерландов и Австралии, представители которых провели консультации со своими российскими коллегами относительно признания ответственности за крушение Боинга над Донбассом, "ищет не справедливости, а способа сохранить лицо перед родственниками погибших".

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский военный историк Марк Солонин. По его словам, если бы эти страны так хотели найти виновных, то делали бы это с самого начала, а не через 4,5 года после крушения самолета. Сейчас же их намерения вызывают только смех.

Крушение Боинга

Крушение Боинга

utro.ru

"Можно ли придумать что-то более отвратительное, нежели просьба признать вину, с которой потерпевшие обращаются к ненаказанному и нераскаяному преступнику? Это вызывает только смех. Весь "запад" ищет не справедливости, а способа выйти с неприличной ситуации с сохранением так называемого "лица" перед родственниками погибших Теперь они поехали в Москву упрашивать своих "коллег". О чем?" — удивился историк.

Солонин не верит, что официальная Москва сможет объявить хоть какого-то виновника в крушении самолета, как того хотел бы нынешний Запад.

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"Они хотят, чтобы Москва хоть в чем-то призналась, хоть кого-то объявила виновным. Например, мертвых Гиви, Моторолу или Захарченко. Тогда можно будет по-быстрому сварганить пародию на судебное разбирательство и сказать родственникам погибших: "Отстаньте! Что вам еще надо? Суд состоялся, виновные посмертно осуждены. Не мешайте нам спокойно жить!" Но в Москве им такого подарка не сделают", — уверен историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обвинила Нидерланды в попытке скрыть факты расследования крушения малазийского "Боинга" МН17.

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Темы
Российская военная угрозаНа Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Марк Солонин
Место
Россия
Теги
Новости РоссииБоинг МН17
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Комментарии
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Галенко Николай
Галенко Николай
Этот типа военный историк Марк Солонин, не понимает что на западе все прекрасно понимают, что Путин всеми силами пытается не допустить суда и просто хотят признания вины и материальной компенсации, а если россияне не согласятся, то суд будет и вердикт будет, а потом начнутся аресты российской собственности по всему миру.
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0
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Подлость, коварство - постоянная фишка Раши
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сидоров Андрей, Зуб даю, верит!!! Им в течении 5 лет так промыли мозги, что они теперь способны поверить в самый тупой бред.
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1
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
ОНИКІЙ Панас, )))сам то животное...веришь?
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1
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Если б сбили ополченцы...они бы не нашли бы никогда черные ящики и не перелавали их бы голландцам так быстро...они бы распилили все обломки напильниками на стружку...они бы не охраняли место падения...К тому же я лично сам видел репортаж на вашем украинском канале 24...репортаж за сутки до падения боинга о оом что в зоне АТО начаты учения по ПВО...и были показаны установки БУК..Шарий нашел этот репортаж))
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3
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Marozov nikolay, не понял...пояснись
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0
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Сидоров Андрей, а три или четыре дня до крушения требывал признать днр/лнр террористическими группировками, вот он их и пытался подставить.
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