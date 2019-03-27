"Это просто смех": военный историк разгромил намерения Запада по сбитому Боингу

Запад в лице Нидерландов и Австралии, представители которых провели консультации со своими российскими коллегами относительно признания ответственности за крушение Боинга над Донбассом, "ищет не справедливости, а способа сохранить лицо перед родственниками погибших".

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский военный историк Марк Солонин. По его словам, если бы эти страны так хотели найти виновных, то делали бы это с самого начала, а не через 4,5 года после крушения самолета. Сейчас же их намерения вызывают только смех.

Крушение Боинга utro.ru

"Можно ли придумать что-то более отвратительное, нежели просьба признать вину, с которой потерпевшие обращаются к ненаказанному и нераскаяному преступнику? Это вызывает только смех. Весь "запад" ищет не справедливости, а способа выйти с неприличной ситуации с сохранением так называемого "лица" перед родственниками погибших Теперь они поехали в Москву упрашивать своих "коллег". О чем?" — удивился историк.

Солонин не верит, что официальная Москва сможет объявить хоть какого-то виновника в крушении самолета, как того хотел бы нынешний Запад.

"Они хотят, чтобы Москва хоть в чем-то призналась, хоть кого-то объявила виновным. Например, мертвых Гиви, Моторолу или Захарченко. Тогда можно будет по-быстрому сварганить пародию на судебное разбирательство и сказать родственникам погибших: "Отстаньте! Что вам еще надо? Суд состоялся, виновные посмертно осуждены. Не мешайте нам спокойно жить!" Но в Москве им такого подарка не сделают", — уверен историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обвинила Нидерланды в попытке скрыть факты расследования крушения малазийского "Боинга" МН17.

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