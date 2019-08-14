Чуть не убил младенца: что будет со священником РПЦ

Действия священника во время таинства крещения ребенка в Гатчине (Россия) – не столько церковное преступление, сколько преступление против здравого смысла.

"Если честно, то это обычное хамство", – сказалв блиц-интервью OBOZREVATEL протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин.

Оценивая поведение священника, жестоко обращавшегося с годовалым малышом, протоиерей заметил: "Когда человек считает себя звездой – "я делаю то, что я хочу, прихожане – мои крепостные, и все должны мне покоряться", это не столько церковное преступление, сколько преступление против здравого смысла".

Игумен Фотий (Нечипоренко) и мать пострадавшего ребенка http://47news.ru

По его словам, несмотря на то, что "канонических нарушений как таковых нет", священник должен понести наказание. Например, "какой-то епархиальный суд должен заставить его публично извиниться, он может быть лишен каких-то церковных наград, может быть снят со своей должности - все что угодно, в зависимости от его реакции", – предположил Александр Дедюхин.

Как писал OBOZREVATEL, российский священник игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме в Гатчине. На видео видно, как монах силой окунает ребенка в воду под крики матери и самого малыша. Мать ребенка рассказала, что священник еще до начала обряда вел себя грубо. Позже стало известно о том, что игумен Фотий, отстраненный от богослужений сроком на 1 год, извинился перед матерью ребенка.

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