ПОЗОРИЩЕ ЗАПАДА. Путин в чистую выиграл.
И что мы имеем уже сегодня?
Русские войска вместе с Ассадом заняли американскую базу на границе с Турцией.
Наши союзники-курды отступают и их убивают турки с милыми улыбками.
Наш недопрезидент принимает санкции против Эрдогана, которые ничего уже не исправят. Поддержатели Трампа кричат ему ура, несмотря на любые его идиотские действия.
Турки и идущая с ними Аль-Каида получат прекрасные позиции и передышку от американских бомбёжек.
ИГИЛ - я нисколько не удивлюсь его новому появлению на сцене - курды просто не могут охранять каких-то террористов, когда их убивают на открывшемся с нашим предательством северном фронте с Турцией.
И главный выигрыш получает во всём этом Владимир Владимирович Путин и Россия. По-моему мне надо, зажав нос, но начать писать восторженные отклики о его действиях. Так как этот человек поставил, нагнул, выиграл всё, что только можно вокруг и вдалеке от Москвы.
Все мы вместе, свободные люди мира, желающие демократии и законности, американцы и наша администрация, украинцы, НАТО, Европа и её политики, страны Балтии, наши союзники по всему миру, даже Израиль - в глубокой такой чёрной дыре, в которой дна ещё не видно. Большего позора и боли за всю мою жизнь в Америке, а это уже 29 лет - я не помню, не испытывал и не хочу повторения. Путин нагнул и поставил абсолютно всех, выиграв по максимуму в такой ситуации, против очень превосходящего его по ресурсам и возможностям запада.
Но у Путина есть 1. МОЗГИ 2. ЯЙЦА. А у запада целиком и полностью нет не столько возможности, сколько желания и лидеров, которые соответствуют своему уровню, работе и главное предназначению. Запад слился сам по себе, без единого выстрела, на плохих политиках, а не на внешней угрозе и поднимется не скоро.
И последнее.
Те, кто не дочитает, не поймёт, не захочет понять о чём я тут говорил, или будет очередной раз тупить с патриотическими истериками о пустых, несуществующих победах и доказывать, что всё это не так - я вам разрешаю: пишите, что я топлю за Путина. Розовые очки - это нужность для не очень умных и знающих, но шумно переживающих. Те, что знают и понимают - скептики по жизни, прописывают горькие лекарства и говорят едкие истины.
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