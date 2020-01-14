"Это полнейший ужас": почему российская оппозиционерка вышла замуж за убийцу-расчленителя

Два дня тому назад российская оппозиционная журналистка Дженни Курпен на своей странице в Facebook написала, что вышла замуж за датского изобретателя, убийцу шведской корреспондентки Ким Валль, Петера Мадсена. В апреле 2018 года его приговорили к пожизненному заключению.

OBOZREVATEL разбирался, что побудило российскую оппозиционерку выйти замуж за убийцу, получившего прозвище "маньяк-расчленитель".

История убийцы Петера Мадсена

Петер Мадсен – в прошлом датский бизнесмен и изобретатель. Он создал самую большую в мире частную подводную лодку "Наутилус", 18 метров в длину и весом в 40 тонн. 11 августа 2017 года к нему на интервью пришла шведская журналистка Ким Валль, готовившая материал о лодке. Вдвоем они уплыли на ней в Балтийское море, откуда Ким так и не вернулась. До сих пор точно неизвестно, что именно произошло на "Наутилусе". По результатам расследования, Мадсен убил женщину, а потом расчленил ее. Убийство пытался выдать за несчастный случай, перед тем утопив лодку. Полиция считает, что он затопил судно преднамеренно. Самого Мадсена спасли в открытом море.

Останки убитой Вааль нашли через 11 дней после ее пропажи. На теле журналистки были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Петер Мадсен и Ким Валль Nv.ua

Сам изобретатель несколько раз менял свои показания. Сначала он утверждал, что высадил Валль и продолжил путешествие в одиночку, а когда стали находить части ее тела заявил, что журналистка погибла на борту лодки вследствие несчастного случая, а он лишь выбросил тело за борт. Мадсен по-прежнему отрицает факт убийства журналистки. По его новой версии случившегося, она погибла во время совместного выхода в море от отравления угарным газом внутри лодки в то время как он сам находился на поверхности.

По сообщению полиции, Мадсен также подозревается в совершении сексуальных действий "при особенно отягчающих обстоятельствах". Он совершил сексуальный контакт с телом журналистки после ее смерти. В апреле 2018 года суд приговорил его к пожизненному заключению.

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Несмотря на это, как пишут датские журналисты, Мадсен – очень популярный среди женщин. Из-за симпатии к нему пришлось даже уволиться одной из тюремных охранниц. В октябре 2018 года в СМИ было опубликовано интервью с поклонницей Мадсена. 48-летняя женщина говорит, что ей неважно, какое преступление он совершил: "Есть достаточно людей, которые наказывают его, и он получит нужное наказание. А я просто эгоистичная и жадная и беру то, что хочу. А хочу я его хорошую сторону". При этом женщина уверяла, что сексуально Мадсен ее не интересует.

Кто такая Дженни Курпен и как она связана с Украиной

Дженни – журналист и политический активист из Москвы. Родилась в 1980 году. Уехала из России в 2012 из-за уголовного преследования по "Болотному делу" – протестах против фальсифицированной победы Владимира Путина на президентских выборах. Через 9 месяцев вместе со своим другом Алексеем Девяткиным просила политическое убежище в Украине, но получила отказ. Пара перебралась в Финляндию, которая согласилась предоставить им политическое убежище в 2013 году.

С Мадсеном Курпен начала общаться примерно в 2018-м, что выплывает из ее интервью российскому изданию "Нож". Она говорит, что назначенное судом наказание не может и не должно исключать человека из всех остальных сфер общественной жизни.

"Социум давит на женщин, которые общаются с человеком, находящимся в заключении, и поддерживают его. Однако это давление — всего лишь еще одна попытка общества лишить женщин права распоряжаться своими мыслями, кругом общения, телом", – сказала она.

Петер Мадсен и Дженни Курпен

Дженни Курпен Главред

Пара официально поженилась 19 декабря 2019 года. Это событие журналистка подтвердила через несколько недель 12 января.

"Я люблю и уважаю моего мужа, я горжусь им и 49-ю годами его человеческой и профессиональной жизни, кроме одного дня, который был и навсегда останется трагическим. То, что я знаю его настоящего, даёт мне право говорить, что мне повезло быть с самым красивым, умным, талантливым, целеустремленным и сочувствующим человеком из всех. Мой муж — одна из жертв его собственного преступления, и то, что он остался в живых уже само по себе наказание для него, а не награда или удача. Так что я с глубоким сожалением признаю, что общество, которое существует за пределами тюремных стен, куда более жестокое и потенциально опасное для самого себя, нежели герой нашего скромного обсуждения", – написала она на своей странице в Facebook 12 января.

Этот пост набрал 765 лайков и около 2 тысяч гневных комментариев в стиле "вы сумасшедшая, желаю вам стать следующей жертвой". Многие российское коллеги Дженни ее историю любви с убийцей-изобретателем называют "сущим адом и диким пи*децом", при этом удаляя ее из друзей в соцсетях. Другие сомневаются в ее адекватности.

"Это не единственная история, когда женщины выходят за маньяков разного рода, в том числе и с многочисленными убийствами на счету. Но так поступают люди, называющиеся правозащитниками – это гораздо более опасная история. После такого нужно заканчивать заниматься правозащитной деятельностью и уходит в частную жизнь. В случае с Дженни, она только разжигает конфликт, а не способствует его умиротворению", – уверена политический аналитик из России Ольга Курносова.

По ее словам, в последнее время в российской оппозиционной среде происходят какие-то ужасающие истории и наводит пример оппозиционера, тоже убившего и расчленившего свою жену. Также есть и суицидные истории. Но с точки зрения психологии, люди с неустойчивой психикой могут попадать в оппозиционное движение, так как не могут реализоваться в иных местах.

"Но когда количество таких историй начинает зашкаливать, смотришь с полнейшим ужасом. Я понимаю, что истории любви где только не случаются. Было, что россиянка вышла замуж за серийного маньяка из Украины (имеется ввиду пологовский маньяк Сергей Ткач. – ред), который убил какое-то дикое количество людей. Наверное, какое-то легкое нарушение психики в этом есть. Люди любят знаменитостей и не только позитивных, но и негативных тоже. Психиатры говорят, что как это не парадоксально, но маньяки имеют в том числе и какую-то сексуальную привлекательность для определенного типа женщин", – считает Ольга.

Журналист Аркадий Бабченко у себя на странице в Facebook написал, что вместе с Дженни сидел в одном автозаке во время протестов 2012 года.

"Она нещадно боролась с режимом Путина, но после получения убежища в Хельсинки произошло ровно то, что и с 98 процентами бежавших российский оппозиционеров. Любовь к русским березкам из Хельсинки затмила все. Беженка Дженни Курпен, протестовавшая против тирании Путина, вышла замуж за отбывающего пожизненное заключение маньяка-расчленителя Петера Мадсена. Общество Финляндии, где она получила убежище от путинизма, будучи женой национал-большевика, оказывается, куда более жестокое и потенциально опасное, чем еб*нутый д*лбо*б, расчленивший журналистку на собственной подводной лодке", – уверен Бабченко.

"Эта Дженни – вообще очень странная. Думаю, это психиатрия", – подытожил историю любви с Маденом OBOZREVATEL финский писатель Дмитрий Запольский.

Сама Курпен отношения с Маденом больше не комментирует. Пост о свадьбе с ним удален из ее страницы Facebook. Известно, что от предыдущих отношениях у нее есть двое сыновей.

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