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2 октября • обновлено в 16:56
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"Это паспорт людоеда": журналист жестко размазал инициативу Думы о гражданстве РФ

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Человек, решивший получить российское гражданство, должен понимать, что вместе с этим он получает риск быть убитым или избитым.

Российский паспорт – паспорт людоеда, сказал в комментарии OBOZREVATEL журналист Александр Кушнарь, комментируя инициативу Думы, разрешить иностранцам, принимающих второе гражданство РФ, не отказываться от их первого.

"Россия хочет расширить русский мир дальше своих границ. Но человек, который понимает, что такое Россия, русский паспорт не возьмет. Ведь это произвол, насилие, агрессия, полное отсутствие гражданских прав, риск быть убитым или избитым. Это паспорт людоеда. А тот, кто этого не понимает – ну, это не большая потеря для государства, граждане которой захотят получить российский паспорт и уехать", – подчеркнул Кушнарь.

Российский паспорт

Российский паспорт

По его словам, наличие паспорта РФ для украинца – ничего не меняет в его жизни.

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"Если украинец имеет ментальность россиянина, то вне зависимости от того, будет у него официальный документ, который это подтверждает, или нет, по большему счету для Украины ничего не поменяется. Наличие таких людей – вот это большая проблема. Непонятно, что делать с их ментальностью и как их интегрировать в современное западное украинское общество", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению бывшего главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, Украина должна разрешить своим гражданам иметь второй паспорт, если речь идет о гражданстве какой-либо из стран Евросоюза, а не России.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Александр Кушнарь
Место
Россия
Теги
российские паспорта паспорт Новости России
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Федоров Федор
Федоров Федор
Зачётная истерика)
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филипп филипыч
филипп филипыч
жестко размазал инициативу))) инициативу можно проявить, отвергнуть, принять. но что бы размазать..) уберите школьников с обоза
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руденко евгений
руденко евгений
филипп филипыч, "современное западное украинское общество" - вот главное! Вот живу здесь, знаю Украину от Закарпатья до Луганска, люблю Украину, несмотря ни на что, но не нашёл этого общества, хоть выпито было немало во всех точках Украины. И общества были разными.
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