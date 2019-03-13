"Это обломище!" Путину предрекли большие проблемы в России

У президента России Владимира Путина после введения пенсионной реформы снизился рейтинг доверия среди россиян.

Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказал российский политолог Глеб Павловский. Он отметил, что население РФ осталось недовольно такой политикой Путина.

"Это немножко похоже на состояние зэка, – потому что у нас гражданин чувствует зависимость, – у которого срок заканчивается, и вдруг ему говорят: "Дружок, тебе еще 5 лет сидеть". Это такой обломище, который очень трудно признать, и его не искупает никакая сумма с точки зрения человека, потому что это его внутреннее "я" задето", – объяснил он.

Павловский добавил, что россияне уже начали прозревать от происходящего в стране, и это им совсем не нравится.

"А-а, так вот теперь все ясно об этом господине". Он перестает признавать даже то, что он говорил о нем, писал, как он его любил — он его любил. Все перестает для него существовать, все для него становится изменой. Он во всем теперь видит задним числом… Это у нас уже бывали такие вещи, признаться. С Путиным это произошло просто, наверное, позже других, но произошло", – отметил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии вспомнили, как Путин хотел в Европу.

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