У Путина ответили на встречу с Зеленским в Израиле

Из Киева в Кремль поступил запрос о встрече президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в Израиле.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости. При этом он отметил, что у Путина насыщенный график встреч, и возможен быстрый контакт, так сказать "на ногах".

"Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам (форума в Израиле), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы – это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского", – сообщил Ушаков.

Также помощник Путина добавил, что в случае проведения встречи она будет короткой.

"Просто от многих государств поступали предложения встреч, с учётом графика, эти встречи, по крайней мере, продолжительные, вряд ли представляются возможными", – уточнил Ушаков.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента ответили, что у Владимира Зеленского в Израиле не запланирована официальная встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

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