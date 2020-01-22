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22 января • обновлено в 16:29
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У Путина ответили на встречу с Зеленским в Израиле

2.1т
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Из Киева в Кремль поступил запрос о встрече президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в Израиле.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости. При этом он отметил, что у Путина насыщенный график встреч, и возможен быстрый контакт, так сказать "на ногах".

"Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам (форума в Израиле), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы – это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского", – сообщил Ушаков.

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Также помощник Путина добавил, что в случае проведения встречи она будет короткой.

"Просто от многих государств поступали предложения встреч, с учётом графика, эти встречи, по крайней мере, продолжительные, вряд ли представляются возможными", – уточнил Ушаков.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента ответили, что у Владимира Зеленского в Израиле не запланирована официальная встреча с главой РФ Владимиром Путиным.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Mega Death
Mega Death
Кто-нибудь может ответить на вопрос, зачем эта встреча Путину?
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Mega Death, а Зеленскому зачем?О,чем можно говорить с агрессором?!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Да идите вы со своим запросом ... Не до вас, попрошайки. Есть дела поважнее. Подождёте. А тем временем, Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. А вам что дали? ТОМОС?
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Shymskaja Elvira, запропонуй москалям..Вони ,як завжди-"голодні"!
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