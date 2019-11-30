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30 ноября • обновлено в 10:38
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"Это вам не Украина, пристрелят!" Галкин внезапно высказался о своем президентстве. Видео

6.1т
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Российский шоумен Максим Галкин, выступая на концерте в Кремлевском дворце, заявил, что не будет баллотироваться в президенты России, ведь "это вам не Украина, пристрелят еще до инаугурации".

Видео выступления у себя на странице в Facebook опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева. По ее словам, сначала Галкин дал вступительное слово по поводу его неожиданной волны популярности после концерта в городе Новосибирск, где он публично поиздевался над пропагандой и властями в РФ (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Максим Галкин

Максим Галкин

Как слышно из видео, Галкин говорит, что после того выступления он стал действительно известным.

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"Миллионы просмотром на YouTube, сотни статей, тысячи комментариев в стиле "мы вас поддержим, мы за вас проголосуем". Страшно, ведь ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя уже готовы голосовать. Приятно, что люди до сих верят, что они что-то решают на выборах. Но я не собираюсь быть президентом России. Понимаю, почему такая реакция, ведь с тех пор, как выбрали Зеленского, наша власть стала смотреть на меня по-другому. Но я хочу заявить, я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", – сказал он со сцены, чем собрал бурные аплодисменты зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политтехнолога Станислава Белковского, президент России Владимир Путин не пойдет на президентские выборы в 2024-м году, а передаст власть кому-то из преемников примерно также, как это сделал его бывший коллега Нурсултан Назарбаев в Казахстане.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персоны
Максим Галкин Елена Рыковцева
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Это точно, монголоидам к Украине еще 300 лет еволюции в лучшем случае. Поэтому наверное и хотят свою бензоколонку объединить с нашей страной!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Инкогнито Назар, технология изготовления катапульт и обогрев жилища кизяками? России у вас ещё учиться и учиться.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Инкогнито Назар, вот реально - чем вы можете гордиться? Хоть одно настоящее ваше достижение после 2014 года назовите! И вы ещё будете говорить, что России до вас 300 лет? Россия и за 300 лет до вашего уровня не деградирует!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да уж, Россия - точно не Украина. Дешёвые клоуны тоже есть, только президентами их не избирают. Помню, как американские комики ржали, что на Украине выбрали президентом актёра, сыгравшего в сериале президента. Как они сказали - насколько конченой должна быть эта страна
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