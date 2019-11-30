"Это вам не Украина, пристрелят!" Галкин внезапно высказался о своем президентстве. Видео

Российский шоумен Максим Галкин, выступая на концерте в Кремлевском дворце, заявил, что не будет баллотироваться в президенты России, ведь "это вам не Украина, пристрелят еще до инаугурации".

Видео выступления у себя на странице в Facebook опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева. По ее словам, сначала Галкин дал вступительное слово по поводу его неожиданной волны популярности после концерта в городе Новосибирск, где он публично поиздевался над пропагандой и властями в РФ (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Максим Галкин

Как слышно из видео, Галкин говорит, что после того выступления он стал действительно известным.

"Миллионы просмотром на YouTube, сотни статей, тысячи комментариев в стиле "мы вас поддержим, мы за вас проголосуем". Страшно, ведь ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя уже готовы голосовать. Приятно, что люди до сих верят, что они что-то решают на выборах. Но я не собираюсь быть президентом России. Понимаю, почему такая реакция, ведь с тех пор, как выбрали Зеленского, наша власть стала смотреть на меня по-другому. Но я хочу заявить, я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", – сказал он со сцены, чем собрал бурные аплодисменты зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политтехнолога Станислава Белковского, президент России Владимир Путин не пойдет на президентские выборы в 2024-м году, а передаст власть кому-то из преемников примерно также, как это сделал его бывший коллега Нурсултан Назарбаев в Казахстане.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.