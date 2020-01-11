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11 января • обновлено в 09:23
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"Путина поставили перед фактом": экс-подполковник КГБ рассказал, кто начал войну на Донбассе

9.4т
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Президент России Владимир Путин не хотел начинать войну на Донбассе, его окружение из числа олигарха Константина Малофеева фактически заставило его это сделать.

Такую версию в интервью OBOZREVATEL озвучил бывший подполковник КГБ Владимир Попов. По его словам, они поставили Путина перед фактом войны и он должен был принять решение.

Константин Малофеев

Константин Малофеев

Россия 1

"Если аннексия Крыма – это путинская идея, то Донбасс – это уже другое. В этом смысле его поставил перед фактом российский олигарх Константин Малофеев, а за ним стоит более весомая в политическом смысле фигура, бывший полковник спецслужб. Еще в начале 90-х годов они создавали патриотически-патриархальные организации и интегрировались в церковные организации в Украине. Тот же Малофеев привозил туда церковные реликвии и скифское золото. А потом глава его службы безопасности Гиркин-Стрелков устремился на Донбасс", – уверен Попов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, выдвинул Украине ряд наглых требований. Их выполнение якобы необходимо для очередной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
Теги
Донбасс война Новости России Новости Донбасса
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Откопал обоз очередного клоуна и давай его пиарить. Он в России сколько лет не живёт, но всё знает.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Бурмистров Вадим, Как жалки ваши оправдания,но я так думаю,что вы и на него " Новичок" заготовили.
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