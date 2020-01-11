"Путина поставили перед фактом": экс-подполковник КГБ рассказал, кто начал войну на Донбассе

Президент России Владимир Путин не хотел начинать войну на Донбассе, его окружение из числа олигарха Константина Малофеева фактически заставило его это сделать.

Такую версию в интервью OBOZREVATEL озвучил бывший подполковник КГБ Владимир Попов. По его словам, они поставили Путина перед фактом войны и он должен был принять решение.

Константин Малофеев Россия 1

"Если аннексия Крыма – это путинская идея, то Донбасс – это уже другое. В этом смысле его поставил перед фактом российский олигарх Константин Малофеев, а за ним стоит более весомая в политическом смысле фигура, бывший полковник спецслужб. Еще в начале 90-х годов они создавали патриотически-патриархальные организации и интегрировались в церковные организации в Украине. Тот же Малофеев привозил туда церковные реликвии и скифское золото. А потом глава его службы безопасности Гиркин-Стрелков устремился на Донбасс", – уверен Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, выдвинул Украине ряд наглых требований. Их выполнение якобы необходимо для очередной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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