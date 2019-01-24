Такого не было 65 лет: российский историк раскрыл планы Японии по Курилам

Японский премьер Синдзо Абэ вряд ли согласится на предложенный российским президентом Владимиром Путиным мирный договор по передаче Японии двух островов Курильской гряды – Шикотан и Хабомаи.

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский историк Андрей Зубов, отметив, что этот вариант не устраивал японцев последние 65 лет.

"Японцы не соглашались на такой шаг последние 65 лет. С момента потепления политики Союза, тот начал налаживать отношения с миром. Советские войска ушли из Австрии, Финляндии и Хрущев предложил Японии подписать мирный договор с передачей части островов – малой Курильской гряды. Но Япония не согласилась, сказав, что ей надо вернуть больше. С того времени этот мирный договор и повис в воздухе", – вспоминает Зубов.

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По его словам, он не уверен, что японский премьер может пойти на эти условия сейчас, когда Россия ослаблена внешними санкциями.

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"Путин сейчас поставлен в крайне тяжелое положение санкциями, и передача Шикотан и Хабомаи рассматривается им как прорыв на восточном фронте. Думаю, многие японцы пошли бы на это. Но Япония – страна демократическая, там есть парламент и такая вещь, как мирный договор, без его решения одним премьер-министром подписан быть не может. Согласится ли японский парламент на эти предложения, если он никогда на них не соглашался – открытый вопрос", – считает историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 22 января состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно вопроса мирного договора по Курильским островам.

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