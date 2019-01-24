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/Новости России

Такого не было 65 лет: российский историк раскрыл планы Японии по Курилам

8.4тЧитать материал на украинском

Японский премьер Синдзо Абэ вряд ли согласится на предложенный российским президентом Владимиром Путиным мирный договор по передаче Японии двух островов Курильской гряды – Шикотан и Хабомаи.

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский историк Андрей Зубов, отметив, что этот вариант не устраивал японцев последние 65 лет.

"Японцы не соглашались на такой шаг последние 65 лет. С момента потепления политики Союза, тот начал налаживать отношения с миром. Советские войска ушли из Австрии, Финляндии и Хрущев предложил Японии подписать мирный договор с передачей части островов – малой Курильской гряды. Но Япония не согласилась, сказав, что ей надо вернуть больше. С того времени этот мирный договор и повис в воздухе", – вспоминает Зубов.

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По его словам, он не уверен, что японский премьер может пойти на эти условия сейчас, когда Россия ослаблена внешними санкциями.

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"Путин сейчас поставлен в крайне тяжелое положение санкциями, и передача Шикотан и Хабомаи рассматривается им как прорыв на восточном фронте. Думаю, многие японцы пошли бы на это. Но Япония – страна демократическая, там есть парламент и такая вещь, как мирный договор, без его решения одним премьер-министром подписан быть не может. Согласится ли японский парламент на эти предложения, если он никогда на них не соглашался – открытый вопрос", – считает историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 22 января состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно вопроса мирного договора по Курильским островам.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинАндрей Зубов
Место
Россия
Теги
Новости РоссииЯпония
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Историк Зубов, совсем сало переел ... мирный договор подписывается на признание результатов Второй Мировой Войны, а это значит острова по праву остаются у РФ ... а дальше Зубов, может вместе с Синдзо Абэ делать харакири на могиле ...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
""Хрущев предложил Японии подписать мирный договор с передачей части островов – малой Курильской гряды. Но Япония не согласилась, сказав, что ей надо вернуть больше. С того времени этот мирный договор и повис в воздухе", – вспоминает Зубов." ______ плохая память у этого "историка"
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Питон Каа
Питон Каа
Вот горе то какое, японцы не согласятся на мирный договор без передачи островов. А никто им эти острова передать и не обещал, мало ли чего они там себе нафантазировали. Вон, украинцы почему-то думают, что им Россия якобы Крым отдаст, но это же не означает, что так оно и будет. Не хотят мирного договора - не надо. Семь лет мак не родил, а голода не было. Подождем, куда нам спешить.
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