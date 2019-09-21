Поглощения Беларуси не будет? Генерал КГБ раскрыл схему Путина сохранения у власти

Президент России Владимир Путин останется у власти так же, как это сделал глава Казахстана Нурсултан Назарбаев после отставки в марте 2019 года, став главой Совета безопасности.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский генерал КГБ Алексей Кондауров. По его словам, уйти из власти на совсем Путин не может, ведь его сменщики рано или поздно начнут предъявлять претензии.

"Путин не может уйти, ведь тогда его сменщики начнут искать крайних. Он останется у власти, как Назарбаев в Казахстане. Вряд ли объединится с Беларусью. Лукашенко тоже нужно свою власть пролонгировать, у него там сын подрастает. Два лидера не могут в одной семье ужиться", – считает генерал Кондауров.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев ФАН

По его словам, сейчас в России нет серьезных предпосылок о недовольстве населения политикой Путина, что вдохновляет его.

"Да, поддержка снижается, но не критично. С точки зрения выборного процесса тоже нечего опасаться, все схвачено. Я не вижу никаких моментов, которые могут указать на то, уйдет Путин добровольно или будет устранен насильственно. Последнего ему точно не стоит опасаться", – заверил Кондауров.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть озадачил новый двойник президента России Владимира Путина с его поездки в город Ижевск, где находится технопарк "Академия Калашникова".

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