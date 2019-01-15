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"Это не бирюльки": в Кремле рассказали о сговоре между Путиным и Трампом

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Мнение, что между президентами России и США существует некий сговор, — это конспирология.

Подобные высказывания не имеют ничего общего с реальностью, заявил Дмитрий Песков в интервью АиФ.

"Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве — и результатом этого являются те сложные условия, в которых приходится работать Трампу", — сказал пресс-секретарь российского президента.

Путин и Трамп

Путин и Трамп

РИА Новости

Новости
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По его мнению, "санкции — это не бирюльки, а очень серьезная вещь".

"Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта "Северный поток-2". Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его", - заявил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью спикер Путина отличился циничным заявлением об Украине.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
Место
Россия
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