"Это катастрофа": в России жестко высмеяли "нищенские" зарплаты

Самая распространенная зарплата в России в месяц составляет 23,5 тыс. рублей (почти 9 тыс грн. – ред), хотя чиновники говорят о цифрах вдвое больше.

Такие показатели заработка в стране привела Федеральная служба государственной статистики, передают "Известия". Это значение наиболее объективно отражает уровень доходов россиян, что является просто нищетой и катастрофой, написали авторы российского телеграм-канала Шулика.

"23 тысячи рублей в месяц – это даже не бедность, это нищета. В любом регионе России этих денег хватает только на еду, коммуналку и на пару раз в год купить одежду. Ни отдыха, ни культурного досуга на эти деньги быть не может. Более того, если нужно купить лекарство, надо брать кредит. Вот вам и причины катастрофической закредитованности населения", – утверждают они.

Зарплата в России lenta.ru

По мнению "Шулики", федеральные губернаторы каждый день с экранов телевизора "вешают лапшу на уши россиянам о нацпроектах и борьбе с бедностью".

"Интересно ведь, что эту лапшу потом транслирует президент. Ничего удивительного, что после всего этого в России растут протестные настроения. В реальности храм, мусор и прочие - только повод, а первопричина заключается как раз в бедности", – уверены они.

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