''Это инквизиция!'' В России забредили жестокими пытками над проколовшейся в США шпионкой

В России жестко отреагировали на признание вины арестованной в США по подозрению в шпионаже россиянки Марии Бутиной.

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот случай – "современной политической инквизицией", заявив о давлении со стороны Штатов, передает РИА "Новости".

"Хваленое американское правосудие в деле Бутиной – это пример современной политической инквизиции. Обвинения все сфабрикованы, весь процесс явно политизирован, начиная с того, что задержали ее в канун встречи президентов России и США в Хельсинки, и вряд ли это было совпадением", – заявил Слуцкий.

По его мнению, Бутина признала вину "под давлением", хотя сама отрицает, что содержание в одиночной камере могло повлиять на ее решение.

Мария Бутина ЖЖ Злого одессита

"Мария Бутина, очевидно, признала вину под давлением, хотя она сама и отрицает, что содержание в одиночной камере повлияло на ее решение. Ее сломали. В таких обстоятельствах сломаться может каждый. Даже здоровый мужик, а речь идет о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях", – пожаловался депутат.

Он добавил, что Россия все равно должна добиваться возвращения обвиняемой на родину, а ситуация с ней "остается некрасивой".

"Ситуация была и остается крайне некрасивой. Я в любом случае считаю, что какими бы ни были сейчас условия сделки со следствием и какой бы приговор ей не вынесли, Россия все равно должна добиваться возвращения Марии на родину", – подчеркнул Слуцкий.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва поддержит любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США.

"Все решения, которые она примет, которые будут направлены на ее освобождение, будут нами поддержаны, как мы ее поддерживаем с первого дня. Все, что происходит вокруг нее, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария по психологическим экспериментам над ней", — сказала Захарова.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников заявил в комментарии RT, что россиянку "фактически лишают сна" в американской тюрьме.

"Фактически ее лишают сна. Либо ты выходишь погулять и разговариваешь со своими близкими (что, безусловно, для нее важно), либо спишь. Это недопустимо. К сожалению, это явное нарушение Конвенции по правам человека. Согласно этому документу лишение сна — это одна из разновидностей пыток", — сказал он.

Про условия содержания также высказался зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

"В тех условиях, в которых она содержалась, оказывалось психологическое давление и воздействие. С учетом этого она вынуждена была дать такие показания. Мы все равно не бросаем своих граждан, будем отстаивать их права. Она является гражданкой Российской Федерации, и мы априори обязаны её защищать", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле, обвинив в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующего уведомления властей США. Она признала свою вину и согласилась сотрудничать с федеральными прокурорами.

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