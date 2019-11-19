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19 ноября • обновлено в 09:58
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И поплатился жизнью: Орлуша рассказал, кто назначил Путина президентом России

3.5т
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Нынешнего президента России Владимира Путина на этот пост в 1999 году назначил покойный российский бизнесмен Борис Березовский, а не тогдашний глава РФ Борис Ельцин.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал бывший российский политтехнолог и нынешний поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша. По его словам, это назначение было большой ошибкой Березовского, за которую он и поплатился жизнью.

"Я немного участвовал в сотворении из Путина президента, работая с Березовским. Он тогда заправлял и в Администрации президента, и Совете безопасности. Я ему говорил, что он совершает системную ошибку, но он решил, что бывают бывшие КГБ-шники. Ни Ельцин, ни остальные олигархи Путина не "ставили", его выбирал только Березовский. Это была его большая ошибка, за которую он и поплатился жизнью. Люди Путина его в результате, я думаю, и убили", – предположил он.

Борис Березовский

Борис Березовский

Главред

По его словам, адекватный человек не станет вешаться на шелковом шарфе Yves Saint Laurent, да еще и на полотенцесушителе.

"Если вам надо повеситься в большом старом английском доме, вы это будете делать на полотенцесушителе? Ну, если вы не глупый человек. Березовский странностями не отличался. А на шарфе даже узла не было. Получается, он себя давил что ли? Видели когда-нибудь веревку повешенного без узла? Да, говорили, что Павел І тоже на шарфе повесился, хотя его им удавили", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России за последние два года снизился уровень симпатии к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствует социологический опрос "Левада-центра", который показал снижение рейтинга лидера россиян.

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Автор
Катерина Иванова Катерина Иванова
Персоны
Борис Березовский Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Я немного участвовал в сотворении из Путина президента, работая с Березовским." Теперь всякое oвно пытается назвать себя "творителем Путина"
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семенов Александр
семенов Александр
Орлуша все знает . Он когда бздит под одеялом, ему и не такое видится.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Путина назначил Чубайс, по этому и не сидит. Орлуша нервно курит в сторонке.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил, в моем высказывание есть хоть кокой то смысл и логика. Обоз, как всегда, всякую херню печатает.
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