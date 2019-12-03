"Это будет национальный позор": в России забили тревогу из-за выплаты миллиардных штрафов Украине

В России урегулирование газового конфликта с Украиной может спровоцировать национальный позор.

Об этом написал российский телеграм-канал Кремлевский Безбашеник, комментируя недавние переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по реализации решения Стокгольмского арбитража. По его мнению, это произойдет если РФ согласится выплатить Украине $3 млрд в виде поставок газа, а потом еще пристанет на новый иск украинской стороны на $12,5 млрд.

"Российский "Газпром" или уже украинский? Судя по тому, что министр Новак (Александр Новак, министр энергетики РФ. – ред) практически согласовал в Вене выплату Украине 3 млрд долларов, а Украина выставляет новый иск на 12,5 млрд, дело идет к национальному позору национального достояния. Если события будут развиваться по тому же сценарию, то претензии украинцев и других партнеров сравняются с капитализацией самого "Газпрома", – подчеркнули там.

Скриншот Обозреватель

Газпром и Нафтогаз Деловая столица

Авторы телеграм-канала также уточнили, что по мировым меркам капитализация компании составляет около 100 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

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