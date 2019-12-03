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3 декабря • обновлено в 04:52
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"Это будет национальный позор": в России забили тревогу из-за выплаты миллиардных штрафов Украине

2.6т
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В России урегулирование газового конфликта с Украиной может спровоцировать национальный позор.

Об этом написал российский телеграм-канал Кремлевский Безбашеник, комментируя недавние переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по реализации решения Стокгольмского арбитража. По его мнению, это произойдет если РФ согласится выплатить Украине $3 млрд в виде поставок газа, а потом еще пристанет на новый иск украинской стороны на $12,5 млрд.

"Российский "Газпром" или уже украинский? Судя по тому, что министр Новак (Александр Новак, министр энергетики РФ. – ред) практически согласовал в Вене выплату Украине 3 млрд долларов, а Украина выставляет новый иск на 12,5 млрд, дело идет к национальному позору национального достояния. Если события будут развиваться по тому же сценарию, то претензии украинцев и других партнеров сравняются с капитализацией самого "Газпрома", – подчеркнули там.

Скриншот

Скриншот

Обозреватель

Газпром и Нафтогаз

Газпром и Нафтогаз

Деловая столица

Авторы телеграм-канала также уточнили, что по мировым меркам капитализация компании составляет около 100 млрд долларов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Добыча газа
Место
Россия
Теги
газ Новости России
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Он Алекс
Он Алекс
Проиграли и заплатят россияне,
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Хо Хол
Хо Хол
Он Алекс, и СП2 не построят, и мост рухнет, и Путина в Гааге судить будут.
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Livesey David
Livesey David
Ну если на каком-то никому неизвестном телеграмм-канале написали, то это конечно чистая правда.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Livesey David, Больше уже на стёб над украинцами похоже, чем на пропаганду.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Предлагаю более реалистичный сценарий- вместо 3 млрд бакселей
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Naibadze Petr, Шершавым по губам поводить какелам?))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
соснуть куйца
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