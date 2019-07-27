"Это безумные деньги": Климкин раскрыл зарплаты пропагандистов Russia Today

Руководство России вкладывает огромные деньги в продвижение своей политики и пропаганды за рубежом, особенно в Западной Европе.

Об этом на встрече с ветеранами войны в Донбассе рассказал министр иностранных дел Павел Климкин. В частности, на телеканале Russia Today зарплата может составлять 10 тысяч евро.

"За участие в определенных мероприятиях россияне платят в конвертах по 800 евро на одного. А один французский журналист мне рассказывал, как у них запускался канал Russia Today. При устройстве на работу спрашивали: "Ты сколько получаешь зарплаты – 5500 евро? Сейчас получишь 10 только подпиши все и будешь у нас работать". Это безумная цена за лояльность к России", – отметил он.

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