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"Это безумные деньги": Климкин раскрыл зарплаты пропагандистов Russia Today

1.4т Читать материал на украинском

Руководство России вкладывает огромные деньги в продвижение своей политики и пропаганды за рубежом, особенно в Западной Европе.

Об этом на встрече с ветеранами войны в Донбассе рассказал министр иностранных дел Павел Климкин. В частности, на телеканале Russia Today зарплата может составлять 10 тысяч евро.

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"За участие в определенных мероприятиях россияне платят в конвертах по 800 евро на одного. А один французский журналист мне рассказывал, как у них запускался канал Russia Today. При устройстве на работу спрашивали: "Ты сколько получаешь зарплаты – 5500 евро? Сейчас получишь 10 только подпиши все и будешь у нас работать". Это безумная цена за лояльность к России", – отметил он.

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Темы
российская пропаганда Война на Донбассе
Персона
Павел Климкин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ой, ну пупсик опять насмешил. Цимбалюк вон тоже родину любит в Москве и за деньги. На Украине не продажного под микроскопом не найдешь, а туда же. О чужих з/п рассуждают. Хотя, возможно от зависти. На Украине за такую сумму скакать и скакать.
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