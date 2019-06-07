"Это ад и беспредел!" Задержание известного журналиста "взорвало" Россию: все подробности

В России задержали корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова, из-за чего в Москве начались одиночные пикеты под стенами МВД.

Об этом в Facebook сообщили друзья и коллеги журналиста. Голунова задержали 6 июня в 14:30 неподалеку от метро "Цветной бульвар". По словам его адвоката, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.

В "Медузе" заявили, что Голунов успел рассказать друзьям, что наркотики ему подбросили, а при задержании и в отделении полиции журналиста били. Сами правоохранители сообщили о задержании ночью, спустя 14 часов.

Иван Голунов Facebook

Протесты в защиту Голунова соцсети

Протесты в защиту Голунова ВВС

Протесты в защиту Голунова ВВС

Протесты в защиту Голунова ВВС

Протесты в защиту Голунова соцсети

Пресс-служба ГУ МВД по Москве

Наркотики, которые якобы нашли у Голунова Пресс-служба ГУ МВД по Москве

При этом Голунову отказали в требовании провести экспертизу для подтверждения контакта с наркотическими веществами и в просьбе вызвать скорую помощь для снятия побоев.

Коллеги журналиста считают, что его специально преследуют из-за серии разоблачительных материалов по незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.

На задержание Голунова отреагировали множество известных российских журналистов и блогеров, среди которых Ксения Собчак, Василий Уткин, Юрий Дудь, Тина Канделаки и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Екатеринбурге вспыхнули масштабные протесты против строительства храма РПЦ, которые переросли в стычки с силовиками и массовые задержания.

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