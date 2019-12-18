Вице-премьер отечественного правительства — Юрий Борисов заявил, что РФ вложит более 500 миллионов долларов на восстановление завода и порта Тартус в Сирии.

"Для сирийских граждан — это важнейший шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и получить новые рабочие места", — пояснил решение российского правительства Борисов.

Всё как всегда: рабочие места и уровень жизни сирийцев Кремль волнуют, а как (и, главное, на что) живут собственные граждане — ему всё равно: ничего, ещё потерпят и подержатся. Эти россияне уплатят за всё!

Российские города продолжают стремительно умирать (в прямом и переносном смысле), близки к полному исчезновению целые отрасли, но "Сказочный" Владимир Владимирович продолжает играть роль Лидера Сверх(Смех?)Державы, решающего вопросы всепланетного масштаба.

Жаль, что даже ботокс перестал помогать и НацДед с каждым днём выглядит всё более блёкло — и миллиарды бюджетных средств, вложенные непонятно в кого и тем более непонятно зачем здесь никак не помогут.

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