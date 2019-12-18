Главная Новости
18 декабря • обновлено в 15:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Запретное мнение
Запретное мнение
Telegram-канал Все статьи автора

Эти россияне уплатят за все!

4.4т

Вице-премьер отечественного правительства — Юрий Борисов заявил, что РФ вложит более 500 миллионов долларов на восстановление завода и порта Тартус в Сирии.

"Для сирийских граждан — это важнейший шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и получить новые рабочие места", — пояснил решение российского правительства Борисов.

Новости
"Двуглавый аусвайс": план России провалился

Всё как всегда: рабочие места и уровень жизни сирийцев Кремль волнуют, а как (и, главное, на что) живут собственные граждане — ему всё равно: ничего, ещё потерпят и подержатся. Эти россияне уплатят за всё!

Российские города продолжают стремительно умирать (в прямом и переносном смысле), близки к полному исчезновению целые отрасли, но "Сказочный" Владимир Владимирович продолжает играть роль Лидера Сверх(Смех?)Державы, решающего вопросы всепланетного масштаба.

Жаль, что даже ботокс перестал помогать и НацДед с каждым днём выглядит всё более блёкло — и миллиарды бюджетных средств, вложенные непонятно в кого и тем более непонятно зачем здесь никак не помогут.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Запретное мнение Запретное мнение
Место
Россия
Источник
Источник: Telegram Запретное мнение
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
5
30
Смешно
22
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всё этот дятел долбо прекрасно понимает : это инвестиции! Так приобретают на государственном уровне друзей и зарабатывают деньги для СВОЕГО бюджета! Хотя пример Украины в этом плане негативный! Но второго такого предательского государства вряд ли найдёшь! Ну, а афтер - простой гордон!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Непонятно, зачем эта инфа украинцам?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалит гложет всемирных попрошаек, готовых за лярд кредитов круглосуточно отсасывать у Омерыги
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги