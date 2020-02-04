Эстония имеет право требовать у РФ территории – историк

Историк, старший научный сотрудник НАНУ, экс-начальник архива СБУ Сергей Кокин заявил, что Эстония имеет основания предъявлять территориальные претензии Российской Федерации.

"Это уровень дворового футбола", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя заявление спикера российского МИД о том, что якобы Тартусский мирный договор "является недействительным и принадлежит истории".

По мнению историка, российская сторона намеренно "заигрывает" ситуацию с оспариваемыми территориями части Ленинградской и Псковской областей России. "Это как в дворовом футболе. Когда хлопцы играют в футбол, и одна сторона нарушила правила. И дальше понеслись играть. Всё. Ситуацию заиграли", – заметил он.

Владимир Путин

Кокин заявил, что, вопреки заявлению МИД России, на момент подписания договора Эстония и Советский Союз не были одним субъектом международного права. "Договор заключался между двумя самостоятельными субъектами, они были абсолютно равноправными партнерами, международно признанными", – подчеркнул он.

Историк добавил, что дополнительным аргументом может служить тот факт, что "современная Эстония считает себя правопреемницей той довоенной Эстонии, которая существовала между двумя мировыми войнами, а Россия – правопреемницей Советского Союза".

Территории Ленинградской и Псковской областей РФ, которые согласно Тартусскому мирному договору принадлежат Эстонии

"А что произошло потом, кто куда включался и при каких обстоятельствах, как Эстония оказалась в составе союзного государства – это уже другая история. Потом много чего было, но мы обсуждаем конкретный факт. Речь идет о конкретном договоре и о конкретном юридическом статусе субъектов договора", – сказал он.

"Нужно или не нужно отдавать территории Эстонии – пусть они как-то договариваются. Но, если смотреть контекст современных событий, то ящик Пандоры – территориальных захватов - открыла не Эстония", – заметил Кокин.

Как писал OBOZREVATEL, Эстония не в первый раз предъявляет территориальные претензии России на основании Тартусского мирного договора 1920 года.

Так, 11 марта 2019 года заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас заявил: "Россия силой отняла у нас эти территории, вернуть их силой нам, естественно, не удастся. Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще".

2 января спикер парламента Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что Тартусский мирный договор, согласно которому части Ленинградской и Псковской областей принадлежат Эстонии, является не историческим, а действующим документом. 2 февраля, в день 100-летия подписания Тартусского договора, Рейнсалу повторил свой тезис. В ответ на это заявление спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что считает Тартусский договор недействительным.

7 января парламентская коалиция Эстонии заявила об отказе от ратификации договора о государственной границе с Россией, по которому Кремль официально заполучит исторические земли республики в Ленинградской и Псковской областях.

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