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15 февраля • обновлено в 20:07
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Есть пропавшие: российские туристы попали под лавину в Грузии

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Группа российских туристов попала под лавину в грузинском горнолыжном курорте Гудаури, спасателям удалось найти троих, поиски одного гражданина продолжаются.

Об этом сообщила компания по развитию горнолыжных курортов Грузии. По данным компании, российские туристы катались на лыжах на запрещённой территории без соответствующего защитного снаряжения, в результате чего сошёл оползень.

Там подчеркнули, что предупреждали туристов не нарушать правила безопасности.

Российские туристы попали под лавину в Грузии

Российские туристы попали под лавину в Грузии

Отмечается, что состояние спасенных не вызывает опасений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Местии (Грузия) нашли мертвым украинского горнолыжника, который накануне пропал в горах.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Грузия
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Гоша Злой
Гоша Злой
идиоты....
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Dell Alex
Dell Alex
А нам какое дело? Или Миша слезами обливается за северных соседей?
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