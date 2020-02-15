Есть пропавшие: российские туристы попали под лавину в Грузии

Группа российских туристов попала под лавину в грузинском горнолыжном курорте Гудаури, спасателям удалось найти троих, поиски одного гражданина продолжаются.

Об этом сообщила компания по развитию горнолыжных курортов Грузии. По данным компании, российские туристы катались на лыжах на запрещённой территории без соответствующего защитного снаряжения, в результате чего сошёл оползень.

Там подчеркнули, что предупреждали туристов не нарушать правила безопасности.

Российские туристы попали под лавину в Грузии

Отмечается, что состояние спасенных не вызывает опасений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Местии (Грузия) нашли мертвым украинского горнолыжника, который накануне пропал в горах.

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