"Есть одно условие": российский оппозиционер рассказал, как Украине вернуть Крым

Решение проблемы временно оккупированного Крыма будет зависеть не так от украинских и российских политиков, как от мнения населения этих стран, и в первую очередь самых крымчан.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков, отвечая на вопрос о возвращении Крыма в состав Украины. Но для решения этого вопроса, по его словам, в первую очередь Россия должна признать нарушения международного права.

"Вопрос Крыма – самый сложный вопрос, потому что это будет зависеть не от политиков, а от многих факторов. Возьмем мнение самих жителей Крыма. Если вы хотите, чтобы в России была демократия – это учет мнения граждан. Для того, чтобы решение проблемы Крыма состоялось и было поддержано жителями России, Украины и Крыма, нужно создавать серьезную дорожную карту, главным условиям которой будет признание Россией нарушения международного права", – отметил он.

Крым Укринформ

По его словам, политикам нужно искать выход, который устроит всех, но каким он будет – не знает никто ни в России, ни в Украине, ни на Западе.

"Если в России будет другая власть, демократическая, то безусловно, политики сядут за стол переговоров и с украинскими коллегами, и с западными, и будут думать, как решить проблему так, чтобы более-менее всех устраивало. Сейчас Путин не хочет ее решать, выдвигая невыполнимые условия. С другой стороны, тоже есть ощущения тупика. Но когда две стороны будут готовы – тогда можно будет обсуждать дорожную карту", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото пустого Крымского моста, который соединяет оккупированный украинский полуостров с Россией.

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