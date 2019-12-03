Главная Новости
3 декабря • обновлено в 20:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Есть одно условие": российский оппозиционер рассказал, как Украине вернуть Крым

681
Читать материал на украинском

Решение проблемы временно оккупированного Крыма будет зависеть не так от украинских и российских политиков, как от мнения населения этих стран, и в первую очередь самых крымчан.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков, отвечая на вопрос о возвращении Крыма в состав Украины. Но для решения этого вопроса, по его словам, в первую очередь Россия должна признать нарушения международного права.

"Вопрос Крыма – самый сложный вопрос, потому что это будет зависеть не от политиков, а от многих факторов. Возьмем мнение самих жителей Крыма. Если вы хотите, чтобы в России была демократия – это учет мнения граждан. Для того, чтобы решение проблемы Крыма состоялось и было поддержано жителями России, Украины и Крыма, нужно создавать серьезную дорожную карту, главным условиям которой будет признание Россией нарушения международного права", – отметил он.

Крым

Крым

Укринформ

По его словам, политикам нужно искать выход, который устроит всех, но каким он будет – не знает никто ни в России, ни в Украине, ни на Западе.

Новости
Эйфория уже прошла? В России признались, что "Крымнаш" больше не работает

"Если в России будет другая власть, демократическая, то безусловно, политики сядут за стол переговоров и с украинскими коллегами, и с западными, и будут думать, как решить проблему так, чтобы более-менее всех устраивало. Сейчас Путин не хочет ее решать, выдвигая невыполнимые условия. С другой стороны, тоже есть ощущения тупика. Но когда две стороны будут готовы – тогда можно будет обсуждать дорожную карту", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото пустого Крымского моста, который соединяет оккупированный украинский полуостров с Россией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Гудков
Место
Россия
Теги
Новости Крыма Крым Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги